Crack del Real Madrid recibe la peor noticia: Se confirma su lesión y no estará en el Mundial 2026

Siguen las bajas de estrellas de cara al Mundial 2026. Figura del Real Madrid se lesiona y peligra su llegada a United 2026.
Las lesiones siguen golpeando a los grandes equipos en esta recta final de la temporada, condicionando el rendimiento y la planificación deportiva en momentos clave.
Los clubes de élite continúan acumulando bajas sensibles, y el Real Madrid es uno de los equipos que más ha sufrido este problema a lo largo de la campaña.
El conjunto blanco volvió a encender las alarmas tras una nueva incidencia física dentro del terreno de juego.
El protagonista fue Éder Militão, quien tuvo que abandonar el partido debido a molestias que inicialmente no parecían de gravedad.
El defensor central se retiró al filo del descanso tras sufrir un supuesto calambre en la parte posterior del muslo derecho, según el primer parte médico ofrecido por el club.
Tras esa acción, Militão pidió el cambio de inmediato y fue sustituido por Antonio Rüdiger en el minuto 45 de la primera mitad.
El zaguero sudamericano, que ya había pasado varios meses fuera por lesión esta temporada, había regresado recientemente a la dinámica del equipo.
Sin embargo, durante el partido ante el Alavés, volvió a notar molestias, esta vez aparentemente en la rodilla derecha, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico.
La posible ausencia de Militão representa un golpe importante para el esquema defensivo del Real Madrid, especialmente por la exigente carga de partidos que enfrenta el equipo.
Además, el calendario incluye compromisos decisivos en la recta final, así como la cercanía del Mundial 2026, lo que incrementa la preocupación en torno a su estado físico.
En un inicio, todo apuntaba a simples molestias musculares, pero con el paso de las horas el panorama comenzó a cambiar de forma significativa.
Según información del medio español Diario AS, el central brasileño habría sufrido una recaída en el bíceps femoral.
El citado medio señala que la lesión es más grave de lo previsto y que el jugador no volvería a disputar minutos en lo que resta de la temporada.
Asimismo, Diario AS indica que Militão podría quedar fuera del Mundial 2026 con Brasil.
Militao tendría que pasar por el quirófano y afrontar un proceso de recuperación estimado en alrededor de cuatro meses.