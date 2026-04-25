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Dereck Moncada se une al top: Los fichajes más caros en la historia del fútbol hondureño

Esta es la lista de los traspasos más caros de jugadores hondureños en la historia

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 13:42
Dereck Moncada se une al top: Los fichajes más caros en la historia del fútbol hondureño
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Dereck Moncada ha sido la bomba este sábado al confirmarse su fichaje por el Lugano de Suiza. Te mostramos los millones que recibirá y el top de jugadores más caros de Honduras.

Fotos: Cortesía.
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15. Emilio Izaguirre: El lateral izquierdo fue comprado por el Celtic FC desde Motagua por €0.9 millones (24.3 millones de lempiras).
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14. Denil Maldonado: El defensor fue vendido al Rubin Kazán desde Motagua por €1 millón (27 millones de lempiras).
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13. Rigoberto Rivas: El extremo fue traspasado al Hatayspor por €1.7 millones (45.9 millones de lempiras).
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12. Bryan Acosta: El volante fue fichado por el FC Dallas desde Real España por €2 millones (54 millones de lempiras).

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11. Kervin Arriaga: El mediocampista dio el salto a Europa por aproximadamente €2.5 millones (67.5 millones de lempiras).
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10. Andy Najar: El carrilero fue fichado por el Anderlecht desde D.C. United por €3 millones (81 millones de lempiras).
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9. Romell Quioto: El delantero fue traspasado al Houston Dynamo desde Olimpia por €3 millones (81 millones de lempiras).
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8. Dereck Moncada: El joven futbolista será fichado por el Lugano desde el Inter de Bogotá por €3.5 millones (94.5 millones de lempiras).
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7. Luis Palma: El extremo fue comprado por el Celtic desde el Aris Salónica por €4 millones (108 millones de lempiras).
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6. Anthony Lozano: El delantero fue fichado por el Girona desde el Barcelona B por €4 millones (108 millones de lempiras).
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5. Alberth Elis: El atacante fue comprado por el Girondins de Burdeos desde el Houston Dynamo por €6 millones (162 millones de lempiras).
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4. Wilson Palacios: El volante fue fichado por el Wigan desde el Birmingham City por €5 millones (135 millones de lempiras).
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3. Maynor Figueroa: El defensor fue adquirido por el Wigan Athletic por €7 millones (189 millones de lempiras).
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2. David Suazo: El delantero fue comprado por el Inter de Milán desde el Cagliari por €13 millones (351 millones de lempiras).
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1. Wilson Palacios: El mediocampista fue fichado por el Tottenham Hotspur desde el Wigan Athletic por €19 millones (513 millones de lempiras).
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