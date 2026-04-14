CSJ anula cerca de 180 nombramientos realizados en febrero por Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dejar sin valor y efecto un aproximado de 180 acuerdos de nombramiento realizados en febrero durante la administración de la expresidenta Rebeca Ráquel Obando. La resolución fue adoptada tras someter a votación dos propuestas dentro del pleno, resultando aprobada la que planteaba anular dichos acuerdos. “Se metió a votación, habían dos propuestas y la propuesta de dejar sin valor y efecto estos acuerdos que había hecho la expresidenta fue la que ganó”, explicó el magistrado Walter Miranda.

Miranda detalló que la decisión se basó en un informe presentado por una comisión integrada por cinco magistrados, que recomendó invalidar los nombramientos para que el pleno tomara una determinación definitiva. “La Comisión dio esta recomendación porque nos hizo un informe y una de las recomendaciones era anular estos acuerdos... y yo creo que fue lo más sensato”, añadió. Como parte de la resolución, el pleno otorgó facultades al presidente del Poder Judicial (PJ), Wagner Vallecillo, para contratar de forma interina al personal necesario. “También se le dio la facultad al presidente Wagner Vallecillo de poder contratarlos de manera interina, porque hay que reconocer que en el Poder Judicial se requiere de este personal para poder funcionar de manera adecuada”, señaló Miranda. Asimismo, afirmó que “vamos a convocar a un concurso interno para efecto de que se premie la meritocracia de cada uno de los servidores judiciales que quieran buscar algún ascenso o que se nombre propiedad en algunas de las plazas que ya esta ocupando”, indicó.