CSJ sancionan a 8 funcionarios judiciales en primer pleno de Wagner Vallecillo

De acuerdo con el portavoz, entre los sancionados figuran tres jueces supernumerarios, tres secretarios adjuntos, un receptor y personal administrativo y de apoyo, distribuidos en distintas regiones del país como San Pedro Sula , Tegucigalpa , Juticalpa y Choluteca .

“Se han aprobado sanciones de diferente naturaleza para los seis expedientes que fueron presentados (...) que refieren la relación de ocho servidores judiciales”, declaró Duarte al finalizar la sesión.

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó sanciones contra ocho funcionarios judiciales, como parte de las decisiones adoptadas en su primera sesión presidida por Wagner Vallecillos, informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

Duarte explicó que las sanciones aplicadas están contempladas en la normativa vigente y pueden ir “desde una suspensión temporal por algunos días hasta una cancelación total”, aunque evitó detallar qué medida corresponde a cada caso debido a que el proceso de notificación aún no concluye.

“No le puedo detallar en este momento las sanciones específicas para cada uno de ellos; debe pasar primero por el proceso de notificación”, precisó.

Las investigaciones se originaron a partir de denuncias analizadas por la Supervisión General del Poder Judicial, que derivaron en distintos expedientes disciplinarios. Sin embargo, las autoridades no especificaron las faltas cometidas por los implicados.

El portavoz subrayó que los funcionarios sancionados mantienen el derecho a apelar ante el Consejo de la Carrera Judicial, instancia que tomará una decisión definitiva. “Tienen expedito el camino de la apelación (...) se respeta el estado de inocencia en relación a la responsabilidad que les está siendo señalada”, indicó.

El pleno contó con la participación presencial de la mayoría de magistrados, mientras que la expresidenta de la CSJ ahora magistrada, Rebeca Raquel Obando se conectó de forma virtual por encontrarse fuera del país.

La próxima sesión fue convocada para el lunes 13 de abril a las 9:30 de la mañana.