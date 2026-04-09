Honduras estará en el Mundial 2026: Árbitros elegidos por FIFA para United

Tegucigalpa, Honduras.- El ambiente mundialista ya se siente en cada rincón del planeta. A pocos días de que arranque la gran fiesta del fútbol, la expectativa crece entre aficionados, selecciones y protagonistas que sueñan con dejar su huella en el torneo más importante del deporte rey. La cercanía del Mundial 2026 no solo despierta emociones en los jugadores, sino también en todos los actores que forman parte del espectáculo. Cada detalle comienza a tomar forma y las selecciones afinan los últimos aspectos para llegar en óptimas condiciones a una competencia que promete intensidad, drama y momentos inolvidables.

En medio de esta cuenta regresiva, ya se han dado a conocer los árbitros que impartirán justicia en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. La lista incluye representantes de toda la región de Concacaf, confirmando la confianza en el talento arbitral del área para uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Entre los nombres destacados aparece el hondureño Said Martínez, quien se ha consolidado como uno de los jueces más respetados de la región. Su presencia en el Mundial refleja su crecimiento y regularidad en torneos internacionales, donde ha demostrado carácter y capacidad para manejar partidos de alto nivel. Junto a él también dirá presente Walter López, otro experimentado silbante catracho que vuelve a figurar en el radar internacional. Su trayectoria y liderazgo dentro del campo lo convierten en una pieza clave dentro del grupo arbitral seleccionado para esta histórica edición del torneo que ahora tendrá 104 partidos.

Además, el arbitraje hondureño suma a Christian Ramírez, quien completa la representación nacional en la lista oficial. Su inclusión reafirma el buen momento del arbitraje en Honduras, que tendrá una presencia significativa en el escenario más grande del fútbol mundial.

Árbitros de la región que estarán en el Mundial 2026