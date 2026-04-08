Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia le mete presión a Motagua y Victoria se hunde

En el primer partido, Génesis PN dio el golpe al imponerse de visita por la mínima 1-0 sobre Platense con gol solitario de Juan Carlos Mosquera .

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó a mover con fuerza la tabla de posiciones, dejando cambios importantes en la pelea por clasificar a la liguilla, donde avanzan los primeros seis lugares.

En el segundo juego, Olimpia supo llevar el partido y remontar ante Victoria en el estadio Nacional de Tegucigalpa con doblete de Michaell Chirinos y meter presión en las primeras posiciones del certamen.

Tras los resultados de este miércoles, el Real España se mantiene como líder con 30 puntos, seguido muy de cerca por Motagua que suma 29 unidades y aún tiene partidos pendientes que podrían cambiar el panorama.

Olimpia, con su triunfo ante Victoria llegó a 26 puntos y se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos, apretando la tabla en la zona de clasificación directa.

Más abajo, Marathón y Olancho FC comparten 21 puntos, ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente, mientras que Lobos UPNFM cierra la zona de liguilla con 17 unidades.

Fuera de los puestos de clasificación, la pelea sigue al rojo vivo. Génesis PN llegó a 16 puntos tras su triunfo sobre Platense, equipo que se queda con 14 unidades, mismas que Juticalpa FC y Choloma, mientras que el Victoria es último con 13.