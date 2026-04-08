Olimpia vs Victoria EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Las vueltas regulares del torneo Clausura 2026 entran en su recta final y la jornada 17 promete emociones fuertes. Olimpia y Victoria se enfrentan a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa

El conjunto merengue llega envuelto en dudas, mostrando una irregularidad poco habitual en su rendimiento dentro de la Liga Nacional de Honduras.

Si bien los albos se mantienen en la tercera posición, su desempeño ha estado lejos de ser convincente. El equipo dirigido por Eduardo Espinel ha alternado buenas y malas actuaciones, reflejando una falta de consistencia que genera inquietud en su entorno.

Como ejemplo, vienen de una contundente goleada 6-1 ante Juticalpa en condición de visitante, pero previamente dejaron escapar puntos en casa tras empatar sin goles frente a UPNFM.

Además, otro dato que preocupa en el campamento olimpista es su incapacidad para imponerse en los clásicos durante el presente certamen, una deuda pendiente que pesa en el análisis de su campaña.

Por su parte, Victoria aparece como un rival incómodo, capaz de complicar a cualquier equipo cuando logra imponer su orden táctico. Los ceibeños buscarán aprovechar el momento irregular del los albos para dar un golpe que no solo les permita sumar puntos valiosos, sino también alterar el panorama en la tabla.