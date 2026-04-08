Platense vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Puerto Cortés, Honduras.- La emoción de la Liga Nacional regresa este miércoles 8 de abril con el duelo de pronóstico reservado en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 entre Platense y Génesis PN .

El Estadio Excélsior de Puerto Cortés será el escenario donde Platense y Génesis PN se vean las caras en un compromiso vital para sus aspiraciones en el cierre de las vueltas regulares.

Actualmente, el "Tiburón" ocupa la séptima posición del certamen con 14 puntos, superando apenas por una unidad los "Caninos", que marchan en el último lugar con 13 puntos.

Este estrecho margen convierte el choque en una batalla directa por escalar posiciones y mejorar la imagen en la recta final del campeonato.

En la clasificación general acumulada, el panorama es de máxima atención para los "Carpinteros". Con 31 puntos, el equipo visitante se encuentra acechado por el Victoria (27) y el CD Choloma (25), lo que los obliga a sumar en el puerto para alejarse definitivamente del fantasma del descenso y asegurar su permanencia.

El arbitraje para este encuentro estará bajo la responsabilidad de David Carrasco como juez central, quien contará con el apoyo de Lourdes Noriega y Jafeth Godoy en las bandas, mientras que Luis Mejía completará la cuarteta como cuarto oficial.