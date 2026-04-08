¡Cristiano Ronaldo en la cima! Estos son los 20 deportistas mejor pagados en 2026

Conozca quiénes son los deportistas que más dinero generan por salario y publicidad en 2026.
20. Iniciamos la lista con Trevor Lawrence, quarterback (mariscal de campo) de los Jacksonville Jaguars, cuyos ingresos anuales ascienden a los 60 millones de dólares.
19. El camerunés Joel Embiid es uno de los mejor pagados en la NBA. El jugador de los Philadelphia 76ers recibe 61 millones de dólares por campaña.
18. El serbio Nikola Jokic gana alrededor de 62 millones de dólares. Actualmente juega para los Denver Nuggets en la NBA.
17. Kyle Tucker de Los Ángeles Dodgers tiene ingresos de 65 millones de dólares en concepto de salarios y contratos de publicidad.
16. Sorprendentemente, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, está fuera del "Top 10" de los mejor pagados. El neerlandés ingresa cerca de 75 millones con su salario con Red Bull y otros ingresos por publicidad y bonos.
15. El quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, percibe alrededor de 82 millones de dólares. Su salario con el equipo de la NFL es de 55 millones, logrando el resto de ganancias en publicidad.
14. Kylian Mbappé es el único futbolista que juega en la élite europea presente en la lista. El francés recibe 90 millones de dólares en salario y publicidad-
13. El español Jon Rahm desde hace algunos años es uno de los deportistas mejor pagados. Tras firmar un contrato para jugar al golf en Arabia Saudita sus ingresos rondan los 92 millones.
12. Lamar Jackson, figura de los Baltimore Ravens tiene ingresos cercanos a los 95 millones de euros.
11. El griego Giannis Antetokounmpo desde hace algunos años se ha convertido en una de las principales figuras de la NBA y para muestra de ello están sus ingresos de 98 millones.
10. Entramos al club de los 100 millones para arriba y el primero en este selecto grupo es Kevin Durant de los Houston Rockets. El histórico basquetbolista recibe cerca de 101.4 millones por año.
9. Uno de los casos más llamativos es el de Shohei Ohtani, estrella japonesa de Los Ángeles Dodgers. Su salario es de "apenas" 2 millones de dólares, sin embargo, sus ingresos por publicidad hacen que sus ganancias sean de 102.5 millones.
8. Karim Benzema fue uno de los traspasos del año en Arabia Saudita en medio de una fuerte polémica con Al Ittihad, no obstante, esto no impidió que dejara de ser uno de los jugadores mejor pagados en el país de los "petrodólares". Sus ingresos son de 104 millones.
7. El dominicano Juan Soto es uno de los latinos que sobresale en el ranking. La estrella de los New York Mets tiene uno de los mejores contratos de las Grandes Ligas, motivo por el cual sus ganancias ascienden a los 114 millones, lo que lo hace el beisbolista mejor pagado de la actualidad.
6. En la duela hay un solo rey y ese es LeBron James. La leyenda de la NBA se mantiene como uno de los deportistas mejor pagados del mundo con una estratosférica suma de 133.8 millones.
5. Con un salario cercano a los 80 millones, más los ingresos que tiene en publicidad y otros aspectos establecidos en su contrato, Lionel Messi inicia el "Top 5" con una cifra de 135 millones.
4. Dak Prescott, figura de los Dallas Cowboys, alcanzó una suma de 137 millones de dólares tras extender su contrato con la franquicia texana.
3. Tyson Fury, una de las estrellas del boxeo, percibe ingresos de 146 millones de dólares. Sus ganancias incrementaron considerablemente tras firmar un contrato para realizar peleas en Arabia Saudita.
2. Stephen Curry es una de las grandes sorpresas de la lista al superar a LeBron James. La figura de los Golden State Warriors gana por año 156 millones de dólares. Gran parte de sus ingresos se deben a su contrato vitalicio con la marca deportiva Under Armour.
1. Y el número uno de los deportistas millonarios es Cristiano Ronaldo. "El Bicho" es una auténtica máquina de hacer dinero con un escandaloso salario de 225 millones en Arabia Saudita y 50 "kilos" en patrocinios. ¡Una locura lo del portugués a sus 41 años!