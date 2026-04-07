Policía detiene a futbolista por robo de teléfonos: Así ocurrieron los hechos

Futbolista es capturado por asalto a tienda de tecnología y revelan cómo ocurrieron los hechos. Lo que pasará con él.
La detención del futbolista ha generado conmoción en el mundo del fútbol.
Christian Lara, quien integró la selección de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006, fue detenido el martes por agentes policiales cuando junto a otras personas presuntamente atracaban un local de tecnología del sur de la capital.
Según los reportes oficiales, Lara fue capturado en el sur de Quito durante un operativo de la Policía Nacional mientras se ejecutaba un intento de robo a un local comercial de tecnología.
La intervención se produjo en flagrancia, es decir, cuando el delito estaba en curso, lo que permitió a los agentes actuar de inmediato y detener a los sospechosos.
El jefe policial del distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, quien explicó que el hecho ocurrió en el sector de La Magdalena, tras una alerta recibida por el sistema de emergencias ECU 911 que movilizó a unidades policiales que patrullaban por la zona.
Detalló que seis individuos armados ingresaron en un local de tecnología con la intención de cometer un asalto, pero la reacción policial impidió que los sujetos huyeran con mercadería que -según el propietario del local- estaba valorada en unos 9.000 dólares.
Lastra indicó que, de acuerdo con las primeras versiones de los trabajadores del establecimiento, los asaltantes exigían teléfonos iPhone, aunque esos equipos no se encontraban disponibles en la tienda.
Durante el operativo fueron detenidos Alberto M., de 44 años; Wilter C., de 46; Christian L., de 45, identificado como el exjugador Christian Lara; y José M., de 46 años.
De acuerdo con la versión policial, Lara se encontraba a bordo de un vehículo sobre la calle Maldonado, a la espera de que los demás implicados salieran del local tras ejecutar el robo.
La Policía señaló, además, que otros tres sospechosos lograron escapar por la parte posterior del establecimiento.
Las autoridades también informaron que, entre las evidencias incautadas, había armas de fuego —incluida una subametralladora—, además de un vehículo y varios objetos robados como laptops y teléfonos móviles.
La noticia impactó porque se trata de un mundialista que integró la histórica Selección de Ecuador en Alemania 2006.
Nacido en Quito en 1980, Lara debutó en 1998 con El Nacional. Con apenas 1,65 m de estatura, se convirtió en referente por su técnica y visión de juego.
Con la Selección de Ecuador jugó 28 partidos y anotó cuatro goles, uno clave en las eliminatorias rumbo al Mundial 2006.
Lara no tenía antecedentes penales, lo que aumenta el impacto de la noticia en la memoria colectiva de los hinchas que lo recuerdan como protagonista de títulos internacionales y del Mundial 2006.
Lara es recordado por la afición porque marcó uno de los dos tantos con los que Ecuador venció a Argentina en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica en 2005.