¡Tienen que acostumbrarse! El hondureño Mauricio Dubón vuelve a brillar en la MLB

Los Ángeles, Estados Unidos.- ¡Tienen que acostumbrarse! La bandera de Honduras volvió a ondear por todo lo alto las Grandes Ligas . Este miércoles 8 de abril, el hondureño Mauricio Dubón firmó otra destacada actuación con los Atlanta Braves en la victoria 8-2 sobre lo s Los Angeles Angels .

El sampedrano fue titular como parador en corto y sexto en el orden al bate en el tercer juego de la serie disputado en el Angel Stadium of Anaheim. Como en partidos anteriores, fue uno de los más destacado en la ofensiva del equipo dirigido por Walt Weiss .

Dubón inició el encuentro enfrentando al lanzador Reid Detmers en la segunda entrada, donde conectó la pelota, pero terminó con un elevado al infield. Sin embargo, su momento llegó en el quinto episodio ante un sinker de 96 mph del relevista Ryan Zeferjahn, el hondureño respondió con el madero al conectar un doble hacia el jardín izquierdo, impulsando dos carreras.

En la séptima entrada fue dominado por Sam Bachman con un rodado al campocorto, y en su último turno en la novena entrada bateó para doble play. A pesar de ello, un dato a destacar es que no se ponchó en todo el compromiso.

Con esta actuación, Dubón continúa encendido con el bate. Hasta el momento, registra un promedio de bateo de .333 y un OBP de .362. En 45 turnos al bate suma 15 imparables, incluidos dos cuadrangulares, además de nueve carreras impulsadas y siete anotadas.