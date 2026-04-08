Señalan al culpable y robo al Barcelona, Atlético cobra venganza y Yamal criticado en Champions League

¡POLÉMICA! La jugada ocurrió entre el portero Juan Musso y el defensor Marc Pubill cuando empezaba el segundo tiempo y el marcador seguía favor de los rojiblancos por 0-1. En las imágenes se aprecia que el guardameta juega el balón para su compañero, pero éste lo toma con las manos dentro del área para luego ejecutar la salida desde su arco, por lo que se tuvo que pitar penal y cartulina roja.