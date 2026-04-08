Señalan al culpable y robo al Barcelona, Atlético cobra venganza y Yamal criticado en Champions League

Barcelona cayó ante Atlético de Madrid en el juego de ida de los cuartos de final Champions League. Las mejores postales del partido.
Atlético de Madrid le ganó a Barcelona con goles de Julián Álvarez y Alexander Soloth (0-2) y el equipo culé jugó con una inferioridad numérica desde el minuto 44 luego de la expulsión de Pau Cubarsí.
Lamine Yamal se hizo un cambio de look para este partido y así lucía su cabello en el duelo ante Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
El dorsal '10' del conjunto culé tuvo una marca personalizada por orden del 'Cholo' Simeone para frenar al futbolista por la banda y evitar que con su magia le hiciera daño a los visitantes.
La primer polémica llegó al minuto 44 cuando Pau Cubarsí le cometió una falta a Giuliano Simeone y el futbolista del Atlético se escapaba solo por lo que se tuvo que revisar para una posible roja.
Esta fue la polémica falta que le cometió Pau Cubarsí al hijo del 'Cholo' Simeone y de principio, el árbitro lo había amonestado con cartulina amarilla, pero todo iba a cambiar luego de la revisión en el VAR.
Luego de una larga revisión, el árbitro decidió expulsar al defensor del Barcelona en el cierre del primer tiempo y el conjunto culé se complicaría el partido en su propia casa. Pau Cubarsí es el máximo señalado de la derrota azulgrana por la falta cometida que dejó con 10 hombres a su equipo.
Julián Álvarez no perdona y desde el tiro libre que se pitó luego de la expulsión de Cubarsí, el delantero argentino marcó un tremendo golazo tras ejecutar la falta.
El disparo del argentino superó por completo la barrera azulgrana y la estirada de un Joan García que solo voló para las fotos porque no tuvo nada que hacer para evitar el golazo de la 'Araña'.
Otra de las polémicas jugadas fue esta falta de Koke sobre Lamine Yamal que hubiera significado la segunda amarilla para el español luego de recibir la primera en el minuto 32 del primer tiempo.
Y no solo fue una, fueron dos. Koke Resurrección le entró con todo a Dani Olmo posteriormente, jugada por la que los futbolistas culés volvieron a reclamar para que el 'colchonero' fuera expulsado del partido, pero el árbitro lo perdonó en las dos ocasiones.
En esta jugada, Marcus Rashford se quitó a la defensa y al portero, pero luego de escaparse, el dorsal '14' no tuvo el mejor ángulo para rematar y su disparo no pudo entrar al marco.
Lamine Yamal lamentaba que el árbitro no le pitara una serie de jugadas en las que el español reclamaba faltas a favor de él, pero para el árbitro no eran suficiente.
¡POLÉMICA! La jugada ocurrió entre el portero Juan Musso y el defensor Marc Pubill cuando empezaba el segundo tiempo y el marcador seguía favor de los rojiblancos por 0-1. En las imágenes se aprecia que el guardameta juega el balón para su compañero, pero éste lo toma con las manos dentro del área para luego ejecutar la salida desde su arco, por lo que se tuvo que pitar penal y cartulina roja.
El que no perdona es Alexander Sørloth. El delantero noruego disparó frente a Gerard Martín, pero el defensor culé no pudo intervenir su disparo y terminó siendo el 2-0 a favor de los 'colchoneros'.
El delantero noruego sentenció a los culés en su propia casa al marcar el 0-2 para su equipo. Sorloth le estaba dando un triunfo de oro a su equipo para el juego de vuelta que se disputará la próxima semana.
Alexander Sørloth suma 6 goles en la presenta campaña de la UEFA Champions League, pero se encuentra a 8 dianas de Kylian Mbappé, máximo goleador del actual certamen.
Finalmente, Atlético de Madrid terminó humillando a Barcelona en su propia casa y les sacó un resultado de oro en el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Lamine Yamal salió molesto del partido por no poder marcar y caer ante el equipo que derrotaron en la última jornada de la Liga Española, partido donde tampoco pudo convertir gol y se enfadó ante las cámaras.
Julián Álvarez recibió el premio al mejor jugador del partido.