"No soy doctor, pero estoy administrando el tema de salud": Nasry Asfura en capacitación a diputados

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura participó en clausura de jornada de capacitación a diputados en temas económicos.

"Hoy pueden ver un Congreso en orden y como gobierno vamos a estar al frente para sacar adelante al país" aseguró el mandatario.

"En pocos meses ustedes van a ver cambios y los vamos a demostrar con hechos", aseguró el presidente.

"No soy doctor pero estoy administrando el tema de salud bajo los procesos debidos, para cumplir con la ley" destacó.

"Cuatro años que los vamos a convertir como si fueran ocho años de trabajo y el tiempo lo va a demostrar", detalló.

"Vamos de frente y vamos sin miedo, porque estamos haciendo bien las cosas y que antes no estaban bien y sin sentido", precisó.

"Vamos a cancelar proyectos que tienen años y no se ha ejecutado. Va haber una reducción en la cartera de proyectos para optimizar recursos", aseguró Nasry Asfura.