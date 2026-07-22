Distrito Central registra 10 hospitalizados y tres casos graves de dengue

Tegucigalpa, Honduras. -El aumento de casos de dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del Distrito Central, donde 10 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas tres pacientes con cuadros graves de la enfermedad. La situación epidemiológica continúa en ascenso en la capital. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Honduras acumula cerca de 5,789 casos de dengue en lo que va del año. Pamela Avilés, jefa de Redes Integradas de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, informó que durante la semana epidemiológica 28 el municipio registra 1,320 casos acumulados. La funcionaria explicó que el número de hospitalizaciones aumentó con respecto a la semana epidemiológica 27, cuando se reportaban siete pacientes ingresados por la enfermedad. Los tres casos graves se identificaron en las colonias La Era, Óscar A. Flores y Cerro Grande, zona 2, donde las autoridades mantienen labores de vigilancia epidemiológica y control del mosquito transmisor.

Avilés informó que se realizan operativos focalizados en diferentes colonias de la capital para reducir la presencia del zancudo transmisor y evitar que continúen aumentando los contagios. Sin embargo, el llamado se mantiene dirigido a la población para reforzar las medidas de prevención dentro y fuera de las viviendas, especialmente con la eliminación de criaderos. La acumulación de recipientes con agua, llantas, basura y otros objetos que pueden almacenar líquido representa uno de los principales factores de riesgo para la reproducción del mosquito aedes aegypti. Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud también expresó preocupación por la automedicación de algunos ciudadanos que presentan síntomas y retrasan la búsqueda de atención médica. Según las autoridades, algunos pacientes únicamente controlan la fiebre con medicamentos y esperan varios días antes de acudir a un establecimiento de salud, lo que puede permitir que la enfermedad avance. Los grupos más vulnerables ante las complicaciones del dengue continúan siendo los niños y los adultos mayores, por lo que se recomienda una vigilancia constante ante signos de alarma. Otro de los factores que preocupa es el almacenamiento de agua en los hogares debido a las dificultades de abastecimiento, ya que los recipientes sin protección pueden convertirse en criaderos del mosquito.