Villa Nueva, San Miguel y Las Crucitas son los epicentros del dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central mantiene la alerta por el incremento de casos de dengue, con 1,251 pacientes registrados hasta la semana epidemiológica 27, informó Pamela Avilez, jefa de Redes Integradas de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central.
De acuerdo con la funcionaria, los sectores de Villa Nueva, San Miguel y Las Crucitas concentran actualmente la mayor cantidad de casos de esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.
Avilez explicó que estas zonas son consideradas los principales puntos de vigilancia epidemiológica debido a la incidencia reportada y a las condiciones que pueden favorecer la reproducción del mosquito.
Advirtió que el almacenamiento inadecuado de agua durante los períodos de racionamiento representa uno de los principales riesgos para el aumento de criaderos.
“Si no la tapamos, ahí es un punto de criadero de zancudos enorme”, alertó la funcionaria, al referirse a los recipientes donde las familias guardan agua.
Según Avilez, la población debe conocer las formas correctas de almacenar el líquido y mantener los recipientes completamente tapados para evitar que el mosquito deposite sus huevos.
“Tenemos 1,251 casos para la semana epidemiológica 27 (deñ 5 al 11 de julio) y nos preocupa el tema del racionamiento, ya que las personas tienden a almacenar agua de manera inadecuada”, manifestó.
La funcionaria detalló que los casos representan un incremento aproximado de entre 10 y 15% en relación a la semana 26, aunque por ahora el comportamiento epidemiológico se mantiene bajo.
Sin embargo, señaló que existe preocupación porque la población podría relajarse y olvidar que el Distrito Central continúa en alerta por dengue.
“En cualquier momento estos pueden dispararse y depende de la población seguir estos pasos para prevenir la enfermedad”, indicó Avilez.
Como parte de las acciones de control, los establecimientos de salud realizarán visitas en las comunidades para colocar BTI y reducir la presencia de larvas del zancudo transmisor.
Además, la Región Metropolitana de Salud mantiene acercamientos con la Secretaría de Educación para intervenir los centros escolares y detectar posibles criaderos.
Explicó que los niños en edad escolar y los adultos mayores son actualmente los grupos más afectados por la enfermedad.
También destacó el papel de los estudiantes en las campañas de prevención, ya que pueden transmitir los conocimientos adquiridos en las escuelas hacia sus hogares.