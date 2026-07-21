Villa Nueva, San Miguel y Las Crucitas son los epicentros del dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central mantiene la alerta por el incremento de casos de dengue, con 1,251 pacientes registrados hasta la semana epidemiológica 27, informó Pamela Avilez, jefa de Redes Integradas de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central.

De acuerdo con la funcionaria, los sectores de Villa Nueva, San Miguel y Las Crucitas concentran actualmente la mayor cantidad de casos de esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

Avilez explicó que estas zonas son consideradas los principales puntos de vigilancia epidemiológica debido a la incidencia reportada y a las condiciones que pueden favorecer la reproducción del mosquito.

Advirtió que el almacenamiento inadecuado de agua durante los períodos de racionamiento representa uno de los principales riesgos para el aumento de criaderos.

“Si no la tapamos, ahí es un punto de criadero de zancudos enorme”, alertó la funcionaria, al referirse a los recipientes donde las familias guardan agua.

Según Avilez, la población debe conocer las formas correctas de almacenar el líquido y mantener los recipientes completamente tapados para evitar que el mosquito deposite sus huevos.