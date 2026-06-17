Salud intensificará operativos contra el dengue en cinco sectores del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias iniciarán una nueva jornada de intervención contra el dengue en cinco sectores del Distrito Central (DC) como parte de las acciones para reducir la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad. Las actividades se desarrollarán durante el fin de semana del 20 y 21 de junio, según informó la Región Sanitaria Metropolitana. Los operativos se concentrarán en Villa Nueva Sur, Los Pinos, Nueva Suyapa, la aldea La Travesía y El Hato, zonas priorizadas dentro de la estrategia de prevención.

Durante las jornadas se realizarán labores de limpieza comunitaria, eliminación de recipientes que sirven como criaderos de zancudos y aplicación de BTI, un larvicida utilizado para controlar el desarrollo de las larvas del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades también solicitaron la colaboración de los vecinos para facilitar el ingreso del personal debidamente identificado a las viviendas donde se desarrollarán las inspecciones. Además, hicieron un llamado a la población para eliminar recipientes con agua acumulada en patios y solares, ya que estos se convierten en los principales criaderos del mosquito transmisor del dengue. Cabe destacar que, para la prevención del dengue, es importante la eliminación de criaderos dentro y alrededor de las viviendas, por lo que las autoridades insistieron en que la participación de la comunidad será clave para el éxito de estas jornadas.