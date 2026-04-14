Desacelera el dengue en Honduras, pero los casos acumulados superan los 2,000

La cifra indica que, hasta la semana epidemiológica 13 (del 29 de marzo al 4 de abril), se registraron 87 nuevos casos en el territorio nacional.

De acuerdo con datos de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), presentados este martes, Honduras acumula un total de 2,284 casos sospechosos de dengue.

Tegucigalpa, Honduras.- Las acciones que realiza la población para eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue en las diferentes zonas del país están comenzando a tener efecto, pues los datos muestran una desaceleración en el ritmo de incremento.

Mientras que, en la semana anterior a la mencionada, se contabilizaron 301 nuevos contagios de esta enfermedad, provocada por el zancudo Aedes aegypti.

Hasta la semana previa, el promedio de nuevos casos que se registraban cada semana era de 130; sin embargo, en esta semana fueron menos de 100 los casos confirmados por las autoridades sanitarias.

De los 2,284 casos acumulados, un total de 2,257 corresponden a personas sospechosas de dengue con y sin signos de alarma, mientras que 27 son pacientes con dengue grave.

Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, expresó que Choluteca, el Distrito Central, Cortés, Yoro y Santa Bárbara son las regiones sanitarias donde se registran más casos.

"La población que está siendo mayormente afectada son los menores de 15 años. Respecto a los serotipos que están circulando, son dos: el serotipo 3, que se encuentra en el departamento de Choluteca y en el norte del país; y el serotipo 1, que está circulando en el departamento de Gracias a Dios", detalló Mejía.

El experto explicó que el serotipo 3 es el que está vinculado a los casos graves. "Este serotipo 3 ocupa el segundo lugar en asociación con los casos de dengue grave; eso significa que las personas que se enfermen con este serotipo tienen riesgo de evolucionar a un cuadro grave, con o sin signos de alarma", dijo.

Mejía indicó que la población debe estar atenta a los síntomas de la enfermedad, los cuales son fiebre, dolor en la parte posterior de los ojos, dolor muscular, dolor de cabeza y erupción cutánea.