Honduras registra 2,197 casos de dengue y autoridades piden no bajar la guardia

Tegucigalpa, Honduras.- El dengue sigue siendo una amenaza permanente en el país, sin embargo, los casos que se registra actualmente muestran una reducción significativa en comparación con el año anterior. Hasta la semana epidemiológica 12 (del 22 al 28 de marzo), Honduras acumula un total de 2,197 casos sospechosos de dengue a nivel nacional. De ese total, hay 2,165 casos que corresponden a dengue con o sin signos de alarma, mientras que 27 fueron confirmados como graves, informaron este martes las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

El comportamiento actual del dengue refleja una mejora importante, pues para la misma semana epidemiológica de 2025 Honduras registraba 3,909 casos sospechosos, lo que significa un total de 1,712 casos menos para este año. La cifra representa una reducción aproximada del 44%, lo que confirma una desaceleración significativa en la propagación del vector en comparación con el año pasado. Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, explicó que Honduras pasó de un nivel de alerta a la zona de éxito en el umbral epidemiológico, en gran parte gracias a las acciones de control y prevención. El funcionario destacó que durante el feriado de Semana Santa muchas familias realizaron jornadas de limpieza en sus hogares, lo que contribuyó a eliminar criaderos del mosquito transmisor. No obstante, advirtió que este resultado es frágil y puede revertirse si se descuidan las medidas de prevención. Los casos se reportan principalmente en el Distrito Central, que encabeza la lista de zonas con más diagnósticos, seguido por las regiones de Choluteca y Cortés, donde municipios como San Pedro Sula, Choloma y Villanueva concentran una alta carga de la enfermedad.