Semana Santa 2026 deja al menos 20 muertos en Honduras, la mayoría por ahogamiento

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 20 personas han fallecido durante la Semana Santa 2026 en Honduras, según el más reciente informe del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), actualizado hasta las 5:00 de la tarde de este Sábado de Gloria. De acuerdo con los datos oficiales, 17 de las muertes se registran por asfixia por sumersión, mientras que otras tres corresponden a accidentes de tránsito. La mayoría de los casos se concentran en la zona norte y occidente del país. En la recta final del feriado, las autoridades mantienen operativos en los principales ejes carreteros para facilitar el retorno seguro de los veraneantes.

Incidentes recientes

Entre los casos más recientes, este Sábado de Gloria se reportó la muerte por ahogamiento de Edis Alexander Barahona, de 36 años, originario de Tegucigalpa, en el sector La Rampa, municipio de San Antonio de Flores, Choluteca. Ese mismo día, el Cuerpo de Bomberos recuperó el cuerpo de Wilson Cortés Contreras, de 20 años, en el río Chamelecón, a la altura de Rancho Manacal, en Cofradía, zona norte del país. En tanto, un motociclista identificado como Dedwin Ocdiel Lanza Díaz, miembro activo de la Policía Nacional asignado a la UDEP-7, murió en un accidente de tránsito en Jacaleapa, El Paraíso.

Víctimas registradas