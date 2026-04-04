Semana Santa 2026 deja al menos 20 muertos en Honduras, la mayoría por ahogamiento

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 20 personas han fallecido durante la Semana Santa 2026 en Honduras, según el más reciente informe del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), actualizado hasta las 5:00 de la tarde de este Sábado de Gloria.
De acuerdo con los datos oficiales, 17 de las muertes se registran por asfixia por sumersión, mientras que otras tres corresponden a accidentes de tránsito.
La mayoría de los casos se concentran en la zona norte y occidente del país. En la recta final del feriado, las autoridades mantienen operativos en los principales ejes carreteros para facilitar el retorno seguro de los veraneantes.
Incidentes recientes
Entre los casos más recientes, este Sábado de Gloria se reportó la muerte por ahogamiento de Edis Alexander Barahona, de 36 años, originario de Tegucigalpa, en el sector La Rampa, municipio de San Antonio de Flores, Choluteca.
Ese mismo día, el Cuerpo de Bomberos recuperó el cuerpo de Wilson Cortés Contreras, de 20 años, en el río Chamelecón, a la altura de Rancho Manacal, en Cofradía, zona norte del país.
En tanto, un motociclista identificado como Dedwin Ocdiel Lanza Díaz, miembro activo de la Policía Nacional asignado a la UDEP-7, murió en un accidente de tránsito en Jacaleapa, El Paraíso.
Víctimas registradas
El recuento de Conapremm inicia el 28 de marzo con la muerte de Gelsin Josué Euceda Laínez, de 22 años, quien falleció en un accidente vial en la cuesta de Moramulca, en La Venta, Francisco Morazán.
Ese mismo día, en Omoa, Cortés, murió Miguel Máximo Matamoros Hernández, de 57 años, por sumersión, mientras que en Tela, Atlántida, falleció Darwin Miguel Ávila Flores, de 27 años, también por ahogamiento.
El 29 de marzo se registraron dos muertes por esta causa: Elías Antonio Flores Dubón, de 13 años, hallado sin vida en Tela tras haber sido reportado como desaparecido, y José Adonis Díaz Idalgo, de 27 años, en el municipio de Virginia, Lempira.
Posteriormente, el 31 de marzo, Roni Martín Pavón, de 60 años, murió ahogado en el balneario Rawacala, en Omoa, Cortés.
El 1 de abril se reportó la muerte de Mario César Amaya Corea, de 17 años, en el río Susuma, Lempira. También se contabiliza el fallecimiento de Mario Cortés Cortés, de 27 años, en el municipio de Virginia, en ese mismo departamento.
El 3 de abril se sumaron varios casos: Kevin Rodríguez, de 19 años, en el valle de Jamastrán, El Paraíso; Daniel Caballero, de 19 años, en el río Ulúa, en Santa Bárbara; y Yoselin Xiomara Martínez Santos, de 17 años, en una laguna de Danlí.
Ese mismo día se reportó otra víctima en Jesús de Otoro, Intibucá, cuya identidad no ha sido confirmada. Asimismo, se informó la muerte de un menor de entre 10 y 12 años en Patuca, Olancho.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en balnearios y carreteras, para evitar más pérdidas humanas durante el retorno.