Hombre capitalino muere ahogado en Sábado de Gloria en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre murió ahogado este Sábado de Gloria en el sector conocido como La Rampa, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.
La víctima fue identificada como Edis Alexander Barahona, de 36 años, originario de Tegucigalpa, según reportes preliminares de cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió en una zona concurrida por veraneantes.
Videos difundidos en redes sociales muestran la intervención de rescatistas y personas que se encontraban en el lugar, quienes colaboraron en la recuperación del cuerpo.
Tras ser sacado del agua, el cadáver fue cubierto con toallas y colocado sobre cartón a la espera de las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el ahogamiento.
Según los datos oficiales del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) contabilizó hasta el mediodía de este sábado un total de 18 personas fallecidas durante la Semana Santa 2026.