Hombre capitalino muere ahogado en Sábado de Gloria en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre murió ahogado este Sábado de Gloria en el sector conocido como La Rampa, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

La víctima fue identificada como Edis Alexander Barahona, de 36 años, originario de Tegucigalpa, según reportes preliminares de cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió en una zona concurrida por veraneantes.