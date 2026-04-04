Recuperan cuerpo de joven ahogado en el río Chamelecón durante Sábado de Gloria

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de un joven fue recuperado este Sábado de Gloria por el Cuerpo de Bomberos en el río Chamelecón, a la altura del sector Rancho Manacal, en Cofradía, zona norte del país.

La víctima fue identificada como Wilson Cortés Contreras de 20 años de edad.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven se encontraba bañándose en el área conocida como La Chorrea cuando desapareció de la superficie tras permanecer varios minutos en el agua, presuntamente arrastrado por la corriente.

Tras recibir la alerta, equipos de rescate iniciaron un operativo de búsqueda en el sector y localizaron el cuerpo en la parte baja de un puente cercano, río abajo del punto donde fue visto por última vez.