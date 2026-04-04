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Recuperan cuerpo de joven ahogado en el río Chamelecón durante Sábado de Gloria

El joven desapareció mientras se bañaba en el sector La Chorrea, en Cofradía; su cuerpo fue localizado río abajo tras labores de búsqueda

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 14:47
Recuperan cuerpo de joven ahogado en el río Chamelecón durante Sábado de Gloria

Elementos del Cuerpo de Bomberos durante la recuperación del cuerpo en el río Chamelecón, en Cofradía.

 Foto: cortesía Liber Visión Tv

San Pedro Sula, Honduras.- El cuerpo sin vida de un joven fue recuperado este Sábado de Gloria por el Cuerpo de Bomberos en el río Chamelecón, a la altura del sector Rancho Manacal, en Cofradía, zona norte del país.

La víctima fue identificada como Wilson Cortés Contreras de 20 años de edad.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven se encontraba bañándose en el área conocida como La Chorrea cuando desapareció de la superficie tras permanecer varios minutos en el agua, presuntamente arrastrado por la corriente.

Tras recibir la alerta, equipos de rescate iniciaron un operativo de búsqueda en el sector y localizaron el cuerpo en la parte baja de un puente cercano, río abajo del punto donde fue visto por última vez.

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Los socorristas realizaron la recuperación e intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron restablecer signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Con este caso, la cifra de fallecidos durante la Semana Santa 2026 ascendió de 13 a 18 hasta el mediodía de este sábado 4 de abril, según datos del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

El organismo detalló que 16 de las muertes corresponden a asfixia por sumersión y dos a accidentes de tránsito. Entre las víctimas se contabilizan dos menores de edad, de 13 y 17 años, quienes murieron en hechos similares en distintas zonas del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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