Reportan 18 fallecidos durante Semana Santa: 16 ahogados y dos en accidentes

Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de fallecidos durante la Semana Santa 2026 pasó de 13 a 18 hasta el mediodía de este sábado 4 de abril. El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) informó que 16 de las víctimas fallecieron a causa de asfixia por sumersión y dos en accidentes viales. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad, uno de 13 años y otro de 17, quienes murieron ahogados en diferentes lugares de Honduras. Se trata de Elías Antonio Flores Dubón, de 13 años, originario de Florida, Copán, quien falleció en el barrio Lempira, en Tela, Atlántida. La familia del menor lo reportó como desaparecido el pasado 28 de marzo, pero fue hasta un día después que encontraron su cuerpo en la barra del barrio Lempira. Mario César Amaya Corea también falleció por asfixia por sumersión el pasado 1 de abril en el río Susuma de Lempira. Las autoridades de Conapremm dijeron que el joven de 17 años era originario del caserío Quioco, Piraera, Lempira.

El primer fallecido de registro de Conapremm fue Gelsin Josué Euceda Laínez, un joven de 22 años originario de la colonia Los Pinos, en la capital, quien murió el pasado 28 de marzo en un accidente vial en el kilómetro 52, a la altura cuesta Moramulca, en La Venta, Francisco Morazán. Él y otra persona fueron las únicas dos víctimas en accidentes de tránsito. El viernes, las autoridades reportaron la recuperación del cuerpo sin vida de una persona en el río Grande, en Jesús de Otoro. Se trataba de un hombre, quien murió ahogado durante la Semana Mayor. Según el último informe de Conapremm, además, otras 42 personas resultaron heridas, mientra que las dos que estaban desaparecidas fueron encontradas sin vida. Hasta el viernes, la mayoría de las víctimas había fallecido en el departamento de Lempira, aunque también se reportaba una alta incidencia de casos en Cortés y Atlántida, tres de los lugares más visitados por sus playas. En 2025, al menos 21 personas fallecieron durante la Semana Santa en Honduras, 19 de ellas por ahogamiento y dos en accidentes de tránsito, según cifras oficiales.

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