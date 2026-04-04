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Las imágenes del Santo Entierro en Choluteca, jornada de fe y tradición

Entre rezos, velas y actos del Viacrucis, la devoción, el jubileo y símbolos como el anda de Pedro marcaron un recorrido cargado de fe y tradición religiosa.

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 12:41
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Fieles recorren las calles de Choluteca durante el Santo Entierro, en una manifestación de fe marcada por el silencio y la solemnidad del Viernes Santo. Aquí las imágenes del emotivo momento.

Fotos: Mario Gálvez/ EL HERALDO.
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La procesión del Santo Entierro reunió a cientos de devotos que acompañaron la representación de la sepultura de Jesucristo en un ambiente de profundo recogimiento.

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El anda con la imagen de Pedro destacó durante el recorrido, simbolizando el compromiso de edificar la Iglesia en medio de la devoción popular.
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Entre oraciones y cánticos, los feligreses participaron en el Vía Crucis que recorrió distintos puntos de la ciudad de Choluteca.

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La noche del Viernes Santo estuvo marcada por el fervor religioso, con calles iluminadas y llenas de creyentes acompañando el Santo Entierro.

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El jubileo y la devoción de los fieles se hicieron evidentes en cada estación del Vía Crucis, recordando la Pasión de Cristo sobre unas coloridas alfombras de aserrín.

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Cargadores avanzan con paso lento llevando el anda principal, en una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en Choluteca.

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Familias completas se unieron al recorrido, reafirmando su fe durante la conmemoración de la muerte y sepultura de Jesucristo.

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La imagen de Cristo yacente recorrió las calles en medio del respeto y la contemplación de los asistentes.
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El Via Crucis recreó los momentos más dolorosos de la Pasión de Cristo, con escenas que conmovieron a los presentes.

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La cita bíblica de Juan 3:16 resonó entre los fieles como recordatorio del amor de Dios durante la solemne jornada.
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Devotos acompañaron el Santo Entierro portando velas, creando una atmósfera de recogimiento en el centro de Choluteca.
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La procesión avanzó entre rezos y reflexiones, resaltando el significado espiritual del sacrificio de Jesucristo.

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El Santo Entierro en Choluteca cerró la jornada del Viernes Santo con una muestra de fe viva que une tradición, cultura y religión.
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