Las imágenes del Santo Entierro en Choluteca, jornada de fe y tradición

Fieles recorren las calles de Choluteca durante el Santo Entierro, en una manifestación de fe marcada por el silencio y la solemnidad del Viernes Santo. Aquí las imágenes del emotivo momento.
La procesión del Santo Entierro reunió a cientos de devotos que acompañaron la representación de la sepultura de Jesucristo en un ambiente de profundo recogimiento.
El anda con la imagen de Pedro destacó durante el recorrido, simbolizando el compromiso de edificar la Iglesia en medio de la devoción popular.
Entre oraciones y cánticos, los feligreses participaron en el Vía Crucis que recorrió distintos puntos de la ciudad de Choluteca.
La noche del Viernes Santo estuvo marcada por el fervor religioso, con calles iluminadas y llenas de creyentes acompañando el Santo Entierro.
El jubileo y la devoción de los fieles se hicieron evidentes en cada estación del Vía Crucis, recordando la Pasión de Cristo sobre unas coloridas alfombras de aserrín.
Cargadores avanzan con paso lento llevando el anda principal, en una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa en Choluteca.
Familias completas se unieron al recorrido, reafirmando su fe durante la conmemoración de la muerte y sepultura de Jesucristo.
La imagen de Cristo yacente recorrió las calles en medio del respeto y la contemplación de los asistentes.
El Via Crucis recreó los momentos más dolorosos de la Pasión de Cristo, con escenas que conmovieron a los presentes.
La cita bíblica de Juan 3:16 resonó entre los fieles como recordatorio del amor de Dios durante la solemne jornada.
Devotos acompañaron el Santo Entierro portando velas, creando una atmósfera de recogimiento en el centro de Choluteca.
La procesión avanzó entre rezos y reflexiones, resaltando el significado espiritual del sacrificio de Jesucristo.
El Santo Entierro en Choluteca cerró la jornada del Viernes Santo con una muestra de fe viva que une tradición, cultura y religión.