Aumenta a nueve los fallecidos durante Semana Santa: ¿Quiénes son?

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) informó que hasta el mediodía de este viernes nueve personas habían perdido la vida durante el feriado de Semana Santa 2026.

Además, dos personas estaban reportadas como desaparecidas y otras 29 habían resultado heridas en accidentes de tránsito u otros incidentes en los lugares en los que vacacionaban.

Hasta la mañana de este viernes la cifra de muertes había aumentado a ocho, pero al encontrar a una de las personas desaparecidas el número subió a nueve.

De acuerdo con los reportes de Conapremm, la primera víctima fue Gelsin Josué Euceda Laínez, un joven de 22 años originario de la colonia Los Pinos, en la capital.

El joven falleció el pasado 28 de marzo en un accidente vial en el kilómetro 52, a la altura cuesta Moramulca, en La Venta, Francisco Morazán.

Ese mismo día en Omoa, Cortés, falleció Miguel Máximo Matamoros Hernández, de 57 años,Según el reporte, Hernández, quien era originario de ese mismo municipio, murió por asfixia por sumersión en las aguas cercanas a la playa municipal.

Ese mismo 28 de marzo falleció Darwin Miguel Ávila Flores, de 27 años, en la playa municipal de Tela Atlántida. Flores era originario de la aldea El Durazno y falleció por ahogamiento.

El pasado 29 de marzo hubo dos decesos, ambos por ahogamiento.La primera víctima fue Elías Antonio Flores Dubón, de 13 años, originario de Florida, Copán. Flores Dubón falleció en el barrio Lempira, en Tela, Atlántida.