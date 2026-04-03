Aumenta a nueve los fallecidos durante Semana Santa: ¿Quiénes son?

Conapremm informó que el 33% de las víctimas fallecieron en el departamento de Lempira. De los nueve fallecidos, ocho murieron por ahogamiento y uno en accidente de tránsito

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 15:13
Aumenta a nueve los fallecidos durante Semana Santa: ¿Quiénes son?

Conapremm informó que 29 personas habían resultado heridas durante el feriado de Semana Santa. También hay dos personas desaparecidas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) informó que hasta el mediodía de este viernes nueve personas habían perdido la vida durante el feriado de Semana Santa 2026.

Además, dos personas estaban reportadas como desaparecidas y otras 29 habían resultado heridas en accidentes de tránsito u otros incidentes en los lugares en los que vacacionaban.

Hasta la mañana de este viernes la cifra de muertes había aumentado a ocho, pero al encontrar a una de las personas desaparecidas el número subió a nueve.

De acuerdo con los reportes de Conapremm, la primera víctima fue Gelsin Josué Euceda Laínez, un joven de 22 años originario de la colonia Los Pinos, en la capital.

El joven falleció el pasado 28 de marzo en un accidente vial en el kilómetro 52, a la altura cuesta Moramulca, en La Venta, Francisco Morazán.

Ese mismo día en Omoa, Cortés, falleció Miguel Máximo Matamoros Hernández, de 57 años,Según el reporte, Hernández, quien era originario de ese mismo municipio, murió por asfixia por sumersión en las aguas cercanas a la playa municipal.

Ese mismo 28 de marzo falleció Darwin Miguel Ávila Flores, de 27 años, en la playa municipal de Tela Atlántida. Flores era originario de la aldea El Durazno y falleció por ahogamiento.

El pasado 29 de marzo hubo dos decesos, ambos por ahogamiento.La primera víctima fue Elías Antonio Flores Dubón, de 13 años, originario de Florida, Copán. Flores Dubón falleció en el barrio Lempira, en Tela, Atlántida.

La familia del menor lo reportó como desaparecido el pasado 28 de marzo, pero fue hasta un día después que encontraron su cuerpo en barra del barrio Lempira.

José Adonis Díaz Idalgo, por su parte (27 años), era originario de Candelaria, Lempira. Murió en el municipio de Virginia de ese departamento.

Roni Martín Pavón, de 60 años, falleció ahogado en pasado 31 de marzo en el Balneario Rawacala de Omoa, Cortés. Martín Pavón, quien era empresario, era originario de la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.

Mario César Amaya Corea también falleció por asfixia por sumersión el pasado 1 de abril en el río Susuma de Lempira. Las autoridades de Conapremm dijeron que el joven de 17 años era originario del caserío Quioco, Piraera, Lempira.

Mario Cortés Cortés, de 27 años, murió en el municipio de Virginia, en Lempira. Originario de El Naranjito, San Andrés, Cortés Cortés murió ahogado.

Otro caso fue reportado el viernes 3 de abril ocurrió en Jesús de Otoro, Intibucá. Aunque aún se desconoce el nombre de la víctima, las autoridades dijeron que murió por asfixia por sumersión en el río Choluteca o, como también es conocido, río Grande.

Los datos muestran que el 33% (3 de cada 10) de las víctimas eran de Lempira, mientras que el 22% eran de Cortés y el mismo porcentaje de Atlántida. Entre los fallecidos hay dos menores de edad.

En 2025, al menos 21 personas fallecieron durante la Semana Santa en Honduras, 19 de ellas por ahogamiento y dos en accidentes de tránsito, según cifras oficiales.

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Haydi Carrasco
Haydi Carrasco
Periodista

Periodista por la UNAH. Coeditora y redactora de la sección de Datos e Investigación de El Heraldo Plus. Cubre temas relacionados con salud, educación, migración, medioambiente, derechos humanos y género. Con experiencia en periodismo de datos y visualización.

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