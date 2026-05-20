JOH le responde a Gustavo Petro: "No pretenda usarme a mí como un instrumento político"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien adelantó que denunciará al exmandatario hondureño por delitos relacionados al tráfico de drogas. Mediante su cuenta de X, Petro afirmó que JOH es un "narcotraficante probado (que) debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero".

El jefe de Estado colombiano compartió un video donde se habla de Juan Orlando Hernández, en referencia a audios divulgados por el medio español Diario Red y la plataforma Hondurasgate. Hernández Alvarado inició diciendo que a Gustavo Petro "se le cae la máscara. Este montaje no es un hecho aislado; es parte de un plan diseñado por esa ideología radical de izquierda que usted promueve, cuyo único objetivo es desestabilizar a los líderes que representamos las libertades y la democracia en la región, como el presidente Trump y el presidente Milei". Añadió: "No pretenda usarme a mí como un instrumento político para atacar a los líderes que hoy luchan valientemente por defender nuestras libertades democráticas".

El expresidente dijo que lo publicado por Diario Red y la plataforma Hondurasgate es información falsa, en relación a supuestas conversaciones de él, Cossette López y Tomás Zambrano.

"La primera responsabilidad de un verdadero estadista es verificar la información de forma rigurosa antes de emitir opiniones ligeras o levantar semejantes acusaciones públicas; algo que usted, a todas luces, no ha hecho", aseguró. "Es una irresponsabilidad absoluta que un presidente pretenda otorgar credibilidad a audios publicados por una plataforma digital sin ninguna verificación legal ni técnica", agregó. Adelantó que "un informe forense internacional definitivo y firmado, que pronto saldrá a la luz pública, ya ha demostrado científicamente que esos audios son falsos, manipulados y constituyen un burdo 'Frankenstein digital' plagado de cortes y trazas de clonación de voz por Inteligencia Artificial".