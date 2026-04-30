Tomás Zambrano responde a Petro y denuncia campaña de desinformación tras señalamientos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, reaccionó a las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien mencionó a Honduras como ejemplo de supuesta influencia del narcotráfico en los gobiernos. El pronunciamiento de Petro se dio a través de redes sociales, donde afirmó: “Así los narcotraficantes controlan los gobiernos. Caso hondureño”. En el mismo mensaje, agregó cuestionamientos sobre el sistema de cómputo electoral utilizado en el país durante las pasadas elecciones de 2025.

Las palabras del mandatario colombiano surgieron en referencia a audios divulgados por el medio español Diario Red y la plataforma Hondurasgate, en los que se expone una supuesta conversación atribuida a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y a Zambrano. En esos audios, según lo difundido, López habría comentado al propio Zambrano que debía rendir cuentas únicamente al expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pero salió libre el año pasado tras un indulto de Donald Trump. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la autenticidad de dicho material. Tras los señalamientos, Zambrano rechazó las acusaciones y cuestionó el contexto político en el que surgen. “Listo para perder las próximas elecciones, Gustavo Petro, cuando la izquierda está derrotada en todo el continente, recurre a lo único que le queda: la mentira”, expresó en su cuenta de X. El titular del Legislativo también señaló que existe una campaña de desinformación. “Hoy la vemos apelar a métodos infames como la manipulación tecnológica, fabricando audios y difundiendo falsedades para intentar desacreditar a quienes piensan distinto”, afirmó.