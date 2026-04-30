Congreso aprueba amnistía tributaria a fideicomisos administrados por Banhprovi

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó una amnistía tributaria destinada al pago de multas, recargos e intereses relacionados con la deuda tributaria que mantienen los fideicomisos, contratos de administración o fondos de inversión administrados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
La decisión fue adoptada mediante la reforma del artículo 237 del decreto 62-2026 del Presupuesto General de la República, con el objetivo de ajustar disposiciones vinculadas a obligaciones fiscales de estas figuras financieras.
El beneficio incluye la condonación de multas, recargos e intereses generados en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en el aporte solidario correspondiente a los periodos 2022 al 2025 de acuerdo con lo aprobado.
La medida aplica específicamente a los fideicomisos, contratos de administración y fondos de inversión que son gestionados por Banhprovi en su condición de fiduciario y administrador de dichos recursos.
La iniciativa fue presentada por la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, diputada del diputado, y obtuvo el respaldo del pleno legislativo.
La reforma establece una vigencia de 90 días a partir de su aprobación, período durante el cual los beneficiarios podrán acogerse a la amnistía tributaria establecida en el decreto.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Mario Pérez, diputado nacionalista, explicó que la iniciativa modifica una disposición del recién aprobado Presupuesto General 2026.
Según detalló el legislador, el artículo original exoneraba a Banhprovi del pago de impuestos fiscales vinculados a fideicomisos que ya fueron cancelados o liquidados, lo que generó ajustes en la estructura presupuestaria.
Pérez añadió que el impacto estimado de la recaudación asciende a unos 600 millones de lempiras, monto que ya estaba contemplado en el presupuesto aprobado, por lo que la reforma busca ajustar esa proyección eliminando la primera parte del artículo.