Congreso aprueba amnistía tributaria a fideicomisos administrados por Banhprovi

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó una amnistía tributaria destinada al pago de multas, recargos e intereses relacionados con la deuda tributaria que mantienen los fideicomisos, contratos de administración o fondos de inversión administrados por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

La decisión fue adoptada mediante la reforma del artículo 237 del decreto 62-2026 del Presupuesto General de la República, con el objetivo de ajustar disposiciones vinculadas a obligaciones fiscales de estas figuras financieras.

El beneficio incluye la condonación de multas, recargos e intereses generados en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en el aporte solidario correspondiente a los periodos 2022 al 2025 de acuerdo con lo aprobado.