Postulante al TJE rechaza señalamientos del CNA y defiende su ejercicio profesional

Tegucigalpa, Honduras. -El postulante a magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Víctor Manuel Murillo Lara, rechazó señalamientos derivados de una reciente publicación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en la que se le vincula con acciones legales contra el Estado, y aseguró que su actuación profesional se ha dado únicamente en el marco de la representación legal de terceros.

“En el ejercicio de mi profesión como abogado, nunca he promovido acciones judiciales en mi condición personal contra el Estado, ni he sido demandado por este en calidad de parte actora”, afirmó Murillo.

El aspirante explicó que su labor se ha limitado al “legítimo ejercicio de la representación legal de personas naturales y jurídicas cuyos derechos han sido presuntamente vulnerados”, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Añadió que el patrocinio legal forma parte de las responsabilidades inherentes a la profesión y contribuye a garantizar el acceso a la justicia y el respeto al estado de derecho.

Murillo Lara reiteró su respeto hacia las instituciones públicas y subrayó la importancia de verificar la información que circula en espacios públicos.

“Hago un llamado a que la información sea verificada con responsabilidad, a fin de contribuir a un debate serio, objetivo y basado en hechos”, expresó.

Murillo Lara también destacó su experiencia como apoderado legal de diversos sectores, entre ellos trabajadores sociales a nivel nacional, el gremio magisterial y profesionales de la psicología, subrayando que su labor ha estado enfocada en la defensa de derechos laborales y profesionales dentro del marco legal vigente.

El pronunciamiento surge luego de que el CNA informara que algunos postulantes en el proceso de selección de autoridades electorales mantienen acciones legales vigentes con el Estado de Honduras.

En un comunicado, el CNA señaló que entre los aspirantes mencionados figuran Vilma Clementina Zúñiga, Víctor Manuel Murillo Lara, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, Santos Roberto Peña Enamorado, Carlos Humberto Romero, Mariano Torres Flores y Gustavo Adolfo Zavala.

El CNA exhortó a la Comisión Especial del Congreso Nacional a evaluar, bajo criterios técnicos, si existen posibles conflictos de interés o incompatibilidades éticas en los casos de aspirantes con procesos judiciales en curso.

Asimismo, instó a documentar las valoraciones y garantizar que las decisiones se sustenten en criterios verificables, en el marco de un proceso que, según el organismo, debe asegurar objetividad, integridad y transparencia en la elección de autoridades electorales.

Murillo Lara concluyó que mantiene su compromiso con la legalidad, la ética profesional y el fortalecimiento institucional.

En paralelo, una comisión especial del Congreso Nacional analiza y evalúa los perfiles de los aspirantes a magistrados del TJE, como parte del proceso de selección que busca garantizar idoneidad, independencia y cumplimiento de los requisitos legales para el cargo.