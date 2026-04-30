Comisión evaluará experiencia y conocimiento electoral de autopostulantes del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada del proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanza en la etapa de audiencias públicas, donde se evalúa el experiencia y conocimiento de los autopostulantes.
El diputado Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión, aseguró que el proceso se desarrolla conforme a lo planificado y bajo criterios técnicos establecidos para garantizar una evaluación integral de los aspirantes.
El parlamentario detalló que, en total, son 54 los postulantes que participan en el proceso, de los cuales 11 fueron entrevistados durante la primera jornada de audiencias realizadas el miércoles.
“Hubo buenas preguntas, buenas respuestas, no tan buenas preguntas, no tan buenas respuestas, pero eso es el proceso de evaluación”, señaló Rivera Callejas, al explicar que las comparecencias forman parte de un análisis completo del perfil de cada aspirante.
Asimismo, indicó que la comisión continúa desarrollando el cronograma previsto, avanzando con las audiencias correspondientes al CNE y realizando en paralelo las evaluaciones del TJE.
Rivera Callejas explicó que el proceso no se limita únicamente a la entrevista pública, sino que incluye pruebas psicométricas y toxicológicas que se realizan fuera del Congreso Nacional como parte de los requisitos establecidos.
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“Estamos midiendo conocimiento electoral, experiencia, procesos, hoja de vida y lo que mostraron en la audiencia pública”, precisó el diputado, agregando que todas las entrevistas han sido grabadas para su posterior revisión.
Destacó que “existieron audiencias públicas extraordinarias, gente que conoce el tema electoral con experiencia bastante alta, y gente que lastimosamente no tiene ese conocimiento ni esa experiencia”, afirmó.
La comisión tomará la decisión final la próxima semana, una vez concluidas todas las audiencias.