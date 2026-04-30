Comisión evaluará experiencia y conocimiento electoral de autopostulantes del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada del proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanza en la etapa de audiencias públicas, donde se evalúa el experiencia y conocimiento de los autopostulantes.

El diputado Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión, aseguró que el proceso se desarrolla conforme a lo planificado y bajo criterios técnicos establecidos para garantizar una evaluación integral de los aspirantes.

El parlamentario detalló que, en total, son 54 los postulantes que participan en el proceso, de los cuales 11 fueron entrevistados durante la primera jornada de audiencias realizadas el miércoles.