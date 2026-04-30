Cinco hondureños escapan en Rusia tras denuncia de reclutamiento forzado

Tegucigalpa, Honduras.-Siete hondureños viajaron a Rusia tras ser contactados mediante redes sociales con promesas de empleo en áreas como agricultura, albañilería y fontanería.

Sin embargo, al llegar a su destino, denunciaron que las condiciones cambiaron radicalmente y fueron presionados para integrarse al Ejército ruso en medio del conflicto con Ucrania.

De acuerdo con el testimonio de Olvin David Banegas Palma, uno de los cinco compatriotas que lograron escapar, el grupo recibió facilidades para hacer el viaje, incluyendo el pago de pasaportes, boletos aéreos y otros gastos.

“Nos dieron facilidades de que nos pagaban los pasaportes... viajamos de Panamá a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Estambul y luego a Moscú”, relató Banegas al canal de televisión HCH.

Según su versión, el ofrecimiento inicial consistía en labores agrícolas y de construcción. No obstante, al llegar a Rusia, la situación cambió.

“Ya prácticamente no veníamos como personas de agricultores... lo único que querían era que formáramos parte de las fuerzas armadas”, afirmó.

Banegas aseguró que los siete hondureños fueron retenidos, despojados de sus documentos y vigilados en un edificio. Indicó que permanecieron bajo condiciones limitadas de alimentación y vigilancia constante.

“Nos quitaron los pasaportes... estábamos bajo vigilancia frecuente con cámaras”, detalló.

De los siete ciudadanos, cinco lograron escapar hace aproximadamente tres días: Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón.

Actualmente, permanecen refugiados mientras solicitan ayuda a las autoridades hondureñas.

“Estamos acá pidiendo ayuda al Estado de Honduras, a Cancillería y a las autoridades competentes”, expresó Banegas.

Los otros dos hondureños, identificados como José Sánchez y Óscar Armando Arjijo, no lograron huir debido a su edad y continúan retenidos, según el testimonio.

El contacto inicial, según Banegas, se realizó a través de WhatsApp por personas que se identificaban como parte de una supuesta agencia de empleo internacional.

Entre los nombres mencionados figuran “Kraken”, “Mustafa”, “Alexandra” y una mujer identificada como María.

El hondureño también advirtió que este tipo de engaños estaría afectando a ciudadanos de otros países latinoamericanos.

“Están utilizando bastante el tema de los latinos... son personas donde solo van a perecer bastantes hermanos de otros países”, afirmó.

Las víctimas hicieron un llamado a la población a no confiar en ofertas laborales difundidas en redes sociales sin verificación, especialmente aquellas que ofrecen cubrir todos los gastos de viaje.