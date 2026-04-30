Serpiente boa viajó desde Estados Unidos dentro de vehículo hasta Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una serpiente tipo boa encontrada el miércoles -29 de abril- habría ingresado al país desde Estados Unidos. Actualmente, se encuentra bajo resguardo del Cuerpo de Bomberos de Honduras, luego de ser hallada dentro de un vehículo importado en la capital. El reptil fue localizado en un yonker ubicado en la carretera CA-5, a la altura de la colonia El Carrizal, según el informe de las autoridades. “Esa serpiente venía en un vehículo importado; anduvo en todo el trayecto dentro del automotor desde que salió de aduana”, explicó Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

De acuerdo con el portavoz, el hallazgo generó asombro al momento que el personal se dispuso abrir el motor del vehículo , quien alertó a las autoridades al detectar el movimiento del animal en el interior del vehículo. “Probablemente buscaba calor en el motor, porque estos animales necesitan temperaturas cálidas para sobrevivir”, detalló Bonilla a EL HERALDO. El entrevistado indicó que el vehículo había sido trasladado desde una aduana marítima hacia la capital, sin que se detectara la presencia del reptil durante el traslado.

“Es un carro importado desde Estados Unidos, por eso decimos que prácticamente es una ‘culebra americana’”, comentó entre risas el vocero. El hallazgo activó los protocolos del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a capturar al animal sin causarle daño y trasladarlo a una zona segura. “Sí, venía desde allá, (Estados Unidos) incluso se presume que viajó en el motor del carro durante todo el trayecto”, agregó Bonilla.