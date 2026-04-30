¿Cuánto bajó la tasa de interés activa en la banca privada de Honduras?

Las tasas de interés reportaron un severo aumento a partir del segundo semestre de 2024 cuando el directorio del Banco Central aprobó dos ajustes a la TPM (Tasa de Política Monetaria) de 3% a 4% y de 4% a 5.75%. La tasa de interés actual es similar al porcentaje registrado en mayo de 2024 (12.86%).

Roberto Lagos, presidente del BCH, explica que “con un menor riesgo país durante 2026, la tasa de interés del sistema financiero sobre operaciones nuevas en moneda nacional continúa reduciéndose, asociada a la liquidez proveniente de los ingresos de divisas”.

Tegucigalpa, Honduras.- El costo del crédito en la banca comercial de Honduras denota una fuerte rebaja en los últimos 12 meses. Así lo revela un informe del Banco Central de Honduras ( BCH ), el que indica que la tasa promedio se redujo de 16.78% a 12.75% anual, en promedio, de marzo 2025 a marzo 2026, equivalente a 4.03% para créditos en moneda nacional.

Por actividades económicas, según el reporte del Banco Central, la tasa de interés activa para la agricultura se redujo de 16.06% a 12.49% en los últimos 12 meses, equivalente 3.57% menos.

Para comercio la rebaja es de 3.83% al pasar de 17.29% a 13.46%. Para industria, la tasa bajó de 16.84% a 12.31%, que significó 4.53%. Servicios es una de las actividades económicas con mayor rebaja al pasar de 17.70% a 13%, o sea 4.70% menos.

Exportación denota una caída interanual de 2.67% al 2.67% pasar de 16.04% a 13.37%. En el caso de propiedad raíz, la tasa de interés disminuyó en 2.88% al variar de 14.47% a 11.59%.

Los préstamos para consumo, excluyendo las tarjetas de crédito, también registran una reducción al variar de 19% a 17.64%, o sea 1.36% menos.

De acuerdo con un reporte estadístico de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el saldo de la cartera crediticia del sistema bancario comercial creció de 685,878.1 a 720,323.2 millones de lempiras, con un aumento interanual de L34,445.1 millones.

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) indica que la liquidez bancaria ascendió a 184,358 millones de lempiras a febrero 2026, superior que los L125,077 millones del primer bimestre de 2025.