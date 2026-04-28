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Conozca cuáles son los sectores que pagarán mejores salarios mínimos este 2026

El ministro hondureño de Trabajo, Fernando Puerto, dijo que las empresas que tengan menos de 50 empleados deberán aplicar un ajuste al salario mínimo del 6 % en 2026 y 2027

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 06:58
Conozca cuáles son los sectores que pagarán mejores salarios mínimos este 2026

Establecimientos financieros, bienes inmuebles es la actividad económica con el salario mínimo más alto al oscilar entre 13,654.55 y 19,298.72 lempiras al mes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La tabla de salario mínimo que estará vigente en 2026 contiene información que es importante que los trabajadores del sector privado de Honduras la conozcan.

La primera es la rama de actividad económica, que contiene 11 categorías, y la segunda es el salario, el que se divide en cuatro categorías por número de empleados.

No obstante, uno de los temas más consultados es el salario mínimo por actividad económica con el objetivo de conocer qué sector productivo es el que mejores sueldos ofrece a los trabajadores.

Comisión acuerda aumento a salario mínimo de 6% y 7% tras larga negociación

Un informe de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) indica que el aumento negociado en la comisión tripartita para 2026 es de 6% para empresas de 1 a 10 y de 11 a 50 empleados, mientras las unidades productivas que tienen de 51 a 150 y de 151 en adelante el ajuste es de 7%.

De acuerdo con la tabla publicada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), de las 11 actividades económicas la de “Establecimientos financieros y seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas” es la que paga el salario mínimo más alto en el país, oscilando entre 13,654.55 y 19,298.72 lempiras mensuales.

En esta actividad, una empresa de 1 a10 trabajadores pagará 13,412.92 lempiras al mes, de 11 a 50 la remuneración será de L13,838.87, de 51 a 150 el sueldo es de L16,922.16 y de 151 en adelante el salario mínimo es de L19,298.72 al mes.La segunda posición es para la actividad de “Electricidad, gas y agua” con salarios que oscilan entre 13,533.74 a 19,127.95 lempiras al mes.

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De 1 a 10 empleados las empresas pagarán 13,533.74 lempiras mensuales, sube a L13,963.55 de 11 a 50 plazas, de 51 a 150 el sueldo es de L16,772.40 y de 151 trabajadores en adelante L19,127.95 al mes.

El tercer lugar corresponde a “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, con un salario que va de 13,412.92 a 18,957.14 lempiras al mes.

En empresas de 1 a 10 plazas, el salario mínimo es de 13,412.92 lempiras mensuales, de 11 a 50 aumenta a L13,838.87, de 51 a 150 sube a L16,622.64 y de 151 en adelante el sueldo es de L18,957.14 al mes.

Hay tres actividades económicas: “Industria manufacturera”, “Construcción” y “Comercio por mayor y menor” que tienen la misma estructura salarial para este año, oscilando entre 13,292.06 a 18,786.37 lempiras al mes.

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De 1 a 10 trabajadores pagarán 13,292.06 lempiras al mes, de 11 a 50 el salario mínimo será de L13,714.21, de 51 a 150 sube a L16,472.88 y de 151 en adelante el sueldo es de L18,786.37 mensuales.

Para 2027, el salario acordado por la comisión tripartita es de 6% para la pequeña empresa (de 1 a 10 y de 11 a 50 trabajadores), 7% para la mediana empresa (de 51 a 150 empleados) y 7.5% para grandes empresas (de 151 plazas en adelante), de acuerdo con la STSS.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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