Comisión acuerda aumento a salario mínimo de 6% y 7% tras larga negociación

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión tripartita del salario mínimo concretó finalmente este lunes -27 de abril- el acuerdo de aumento salarial, que será bianual y abarca 2026 y 2027.
Tras 67 días, la comitiva en sesión desde el pasado 19 de febrero, acordó un aumento salarial en varias escalas. En las empresas de 1 a 10 empleados y de 11 a 50 trabajadores, el aumento será del 6%. Mientras que en las que van de 51 a 150 será de 7%, y para las empresas más grandes las partes llegaron al acuerdo también de un 7%.
Para 2027, el aumento al salario mínimo se mantendrá en el mismo porcentaje, a excepción de las empresas de 150 empleados en adelante que tendrán en 2027 un aumento salarial del 7.5%, confirmó el titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto Castro.
Entre los acuerdos alcanzados por la comisión está que el ajuste al salario mínimo se iniciará a pagar a partir del 1 de mayo.
De forma prorrateada se procederá con la retroactividad, por lo que algunas empresas otorgarán el incremento de una sola vez y otras tendrán un plazo para hacerlo efectivo a más tardar el 31 de julio.
Un total de 11 industrias de la economía nacional son abarcadas en el nuevo incremento salarial. El acuerdo no incluye a la maquila debido a que tienen un convenio vigente.