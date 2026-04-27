Comisión acuerda aumento a salario mínimo de 6% y 7% tras larga negociación

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión tripartita del salario mínimo concretó finalmente este lunes -27 de abril- el acuerdo de aumento salarial, que será bianual y abarca 2026 y 2027.

Tras 67 días, la comitiva en sesión desde el pasado 19 de febrero, acordó un aumento salarial en varias escalas. En las empresas de 1 a 10 empleados y de 11 a 50 trabajadores, el aumento será del 6%. Mientras que en las que van de 51 a 150 será de 7%, y para las empresas más grandes las partes llegaron al acuerdo también de un 7%.

Para 2027, el aumento al salario mínimo se mantendrá en el mismo porcentaje, a excepción de las empresas de 150 empleados en adelante que tendrán en 2027 un aumento salarial del 7.5%, confirmó el titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto Castro.