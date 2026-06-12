Mujer que dañó 13 vehículos habría combinado alcohol con medicamentos, según DNVT

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo la custodia de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y acompañada por sus familiares, fue trasladada e internada en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza la mujer que, utilizando un vehículo, impactó a otros 13 automotores en la capital. El inusual caso ocurrió la mañana del jueves -11 de junio- en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa. Según las autoridades, a las 9:10 de la mañana Regina Lizeth Ramos Cerrato salió de su vivienda y, aprovechando que un vehículo de una vecina tenía las llaves en el encendido, lo puso en marcha y comenzó a chocar deliberadamente contra otros automotores. Las cámaras de seguridad de la prestigiosa zona residencial registraron minuto a minuto todos los estragos provocados por la mujer mientras conducía una camioneta Lexus azul con placas HDW-4657.

Los propietarios de los vehículos afectados se percataron de lo ocurrido y algunos salieron de sus viviendas al observar que sus automóviles, estacionados en los garajes, habían sido golpeados por la camioneta. Como si se tratara de una pista de autos chocones, la mujer continuó impactando otros vehículos, incluidos algunos que circulaban lentamente mientras sus conductores se disponían a ingresar a sus residencias.

Daños cuantiosos

Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la DNVT, informó que al conocer el caso se desplazó un equipo para investigar lo sucedido. "Desplazamos a un equipo para investigar el accidente de tránsito. En el accidente participaron 14 vehículos. La señora tomó el carro de uno de los vecinos de Lomas del Guijarro y comenzó a chocar contra otros 13 vehículos", detalló. El subcomisionado añadió que en el lugar, requirieron a la mujer por los daños causados a la propiedad privada. "Nosotros fuimos, la requerimos, la detuvimos, pero horas después la familia se presentó a nuestras instalaciones (a la DNVT) con una constancia médica, (aduciendo) de que ella padece de problemas psiquiátricos; por lo que posteriormente se hizo el levantamiento del parte", añadió.

De los 14 automotores involucrados en el extraño caso, sus propietarios cuentan con un seguro de accidentes viales, situación que será dirimida con las respectivas aseguradoras. La DNVT levantó el parte policial para certificar lo sucedido y que los dueños puedan hacer el cobro del seguro.

En estado de ebriedad

La mujer de 53 años de edad, andaba bajo evidente efecto de bebidas alcohólicas, confirmó la entidad policial. "Sí, y creemos nosotros que eso fue lo que le provocó que ella se volviera violenta, al combinar el alcohol con las medicinas que ella estaba consumiendo y esto trajo un efecto adverso", afirmó Hernández. Sobre si habrá una sanción para ella, por parte de la DNVT, Hernández, dijo: "este tipo de personas están excluidas de cualquier responsabilidad, por este tipo de problemas médicos. Sí se va a pedir la constancia al hospital para corroborar que si padece de tal trastorno". Por otra parte, los afectados no hicieron ningún reclamó a la familia de la señora Ramos, con relación al daño recibido en sus propiedades, y que se entenderán con las aseguradores; así que la DNVT determinó no imponer ninguna sanción a la conductora.

Paciente