Congreso analizará permisos temporales de las consejeras del CNE la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Legislativo conocerá la próxima semana las solicitudes de permiso presentadas por consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), aclarando que no se trata de renuncias, sino de ausencias temporales contempladas en la ley. "Una solicitud de permiso, no está renunciando, la ley se reformó, el permiso es establecido, creo que por un año lo están solicitando", manifestó el titular del Legislativo al referirse a las peticiones presentadas por integrantes del órgano electoral. Zambrano explicó que, una vez aprobados los permisos, corresponderá nombrar sustitutos de manera temporal para garantizar el funcionamiento del pleno del CNE mientras duren las ausencias. "El permiso se podría nombrar únicamente, provisionalmente, las personas que las van a sustituir mientras ellas estén de permiso", indicó.

Asimismo, señaló que quienes sean designados para ocupar esos cargos de forma temporal deben provenir de la nómina de aspirantes que previamente fue sometida al proceso de evaluación de idoneidad profesional y personal. "Tienen que salir de la nómina, yo soy del criterio, lo he dicho a los compañeros de las diferentes bancadas, los que van a sustituir temporalmente o provisionalmente a la consejera Cossette López y a Ana Paola Hall, tienen que elegirse de la nómina que se sometió al proceso de evaluación de su idoneidad profesional y personal", expresó. El presidente del Congreso también recordó que aún quedan pendientes las sustituciones definitivas derivadas de ausencias absolutas dentro del órgano electoral, tema que, según indicó, será abordado posteriormente. "Faltan todavía después las ausencias absolutas, que es la que se les aplicó el proceso político y también la de la fallecida, la abogada Miriam Barahona; hoy lo que trataríamos la próxima semana únicamente serían los permisos y sus sustituciones provisionales", afirmó. Zambrano sostuvo que antes de proceder a nombramientos permanentes es necesario realizar reformas a la Ley Electoral que fortalezcan el funcionamiento institucional del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).