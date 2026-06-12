Hospital María y OPS/OMS firman alianza para fortalecer atención pediátrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Fundación Amigos del Hospital María (FAHM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) suscribieron un acuerdo de cooperación técnica que permitirá impulsar el fortalecimiento institucional del Hospital María, Especialidades Pediátricas.

La alianza tendrá una vigencia de cinco años y contempla acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad, oportunidad y sostenibilidad de los servicios de salud pediátrica especializada.

Entre las áreas prioritarias se encuentran el fortalecimiento del laboratorio clínico, la optimización de procesos relacionados con medicamentos e insumos esenciales, la capacitación continua del personal sanitario, la innovación en salud, el desarrollo de la telemedicina y la articulación con actores nacionales e internacionales.

El presidente de la Fundación Amigos del Hospital María, Sebastián Rodolfo Pastor Mejía, destacó la importancia de esta colaboración para continuar ampliando el impacto de la institución en la vida de miles de familias hondureñas.