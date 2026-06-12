Hospital María y OPS/OMS firman alianza para fortalecer atención pediátrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Fundación Amigos del Hospital María (FAHM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) suscribieron un acuerdo de cooperación técnica que permitirá impulsar el fortalecimiento institucional del Hospital María, Especialidades Pediátricas.
La alianza tendrá una vigencia de cinco años y contempla acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad, oportunidad y sostenibilidad de los servicios de salud pediátrica especializada.
Entre las áreas prioritarias se encuentran el fortalecimiento del laboratorio clínico, la optimización de procesos relacionados con medicamentos e insumos esenciales, la capacitación continua del personal sanitario, la innovación en salud, el desarrollo de la telemedicina y la articulación con actores nacionales e internacionales.
El presidente de la Fundación Amigos del Hospital María, Sebastián Rodolfo Pastor Mejía, destacó la importancia de esta colaboración para continuar ampliando el impacto de la institución en la vida de miles de familias hondureñas.
“Este acuerdo representa una oportunidad para seguir fortaleciendo una institución que ha transformado la vida de miles de niños y familias hondureñas”, expresó.
Por su parte, la representante de la OPS/OMS en Honduras, Ana Emilia Solís, resaltó el papel que desempeña el centro asistencial dentro del sistema de salud del país y reiteró el respaldo técnico del organismo internacional.
“El Hospital María es un referente para la atención pediátrica especializada en el país. Desde la OPS/OMS acompañaremos técnicamente sus esfuerzos para fortalecer capacidades, mejorar procesos e impulsar soluciones que contribuyan a una atención pediátrica de calidad”, afirmó.
Con este acuerdo, ambas instituciones buscan sumar esfuerzos y capacidades para contribuir al desarrollo del Hospital María, fortaleciendo la atención médica especializada y promoviendo mejores condiciones de salud para la niñez hondureña.