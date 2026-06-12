Más de 262,000 hondureños están refugiados o buscan asilo en el mundo, revela ACNUR

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 262,000 hondureños se encuentran actualmente refugiados o solicitando asilo en diferentes países del mundo, según reveló un reciente informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El documento "Tendencias globales 2025", reporta que al cierre de 2025 se contabilizan al menos 262,913 personas hondureñas en condición de refugiadas y solicitantes de asilo, reflejando una crisis persistente que ha crecido de forma sostenida en la última década. Según los datos, la cifras muestra el 22% de reducción en comparación con el 2024 y un crecimiento de más de cinco veces en los últimos 10 años.

Este fenómeno responde principalmente a factores como la violencia, la inseguridad y las limitadas condiciones socioeconómicas, que obligan a miles de ciudadanos a abandonar sus hogares en busca de protección y mejores oportunidades. El informe señala que la mayoría de los hondureños que buscan protección internacional lo hacen en Estados Unidos, país que concentra el 85% de las solicitudes, seguido por México con un 10%; mientras que Canadá, España y Guatemala registran porcentajes menores. Otro dato relevante es el incremento significativo de solicitudes de asilo dentro del propio territorio hondureño; durante 2025, estas solicitudes aumentaron cuatro veces, pasando de 173 en 2024 a 716 para el 2025. Esta alza refleja no solo una mayor presión migratoria, sino también un reconocimiento más amplio de los mecanismos de protección disponibles en el país, aunque aún insuficientes frente a la magnitud del problema. "Los datos de Honduras nos recuerdan que la violencia sigue obligando a miles de personas a huir, dentro y fuera del país. Detrás de cada número hay una persona, una familia y una historia", dijo Kathryn Lo, representante de ACNUR en Honduras. La diplomática reconoció la solidaridad de las comunidades hondureñas, que abren espacios de apoyo, esperanza y un nuevo hogar para quienes se han visto obligados a huir. Además resaltó los avances que ha dado el país con la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente.