Una mujer de 25 años es el quinto caso de sarampión en el país, confirma Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron este viernes el quinto caso de sarampión en el país, lo que enciende las alertas epidemiológicas y refuerza el llamado urgente a la vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que el nuevo caso corresponde a una mujer de 25 años, quien contrajo la enfermedad dentro del territorio hondureño tras haber tenido contacto directo con el segundo caso importado en Islas de la Bahía. El funcionario detalló que este contagio marca un punto clave en la evolución de la enfermedad en el país, ya que a diferencia de los cuatro casos anteriores —todos importados desde Guatemala—, este representa un caso de transmisión local.

De acuerdo a las autoridades, la paciente tuvo la oportunidad de vacunarse dentro de las primeras 72 horas tras haber sido identificada como contacto directo por los equipos de respuesta rápida; sin embargo, decidió no hacerlo. "Ella no quiso vacunarse, diciendo que las personas de la Secretaría de Salud tenían una paranoia con esta enfermedad, pero la realidad es que ya está contagiada", expresó. La fémina estará se mantiene en aislamiento por 21 días, tiempo en el cual serpa monitoreada por el personal de salud de la zona; mientras se realiza un seguimiento exhaustivo de todas las personas que pudieron haber tenido contacto con ella durante su período de contagio, el cual abarca del 12 de junio al 7 de julio. Las autoridades advirtieron que cualquier persona que haya estado en contacto con este caso y que no cuente con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión corre un alto riesgo de contagio, debido al elevado nivel de transmisibilidad del virus. Mejía reiteró la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud en caso de haber tenido contacto reciente con un paciente confirmado. "Si han pasado menos de 72 horas desde el contacto, aún pueden vacunarse para evitar desarrollar la enfermedad", subrayó.