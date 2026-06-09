Honduras reporta el cuarto caso de sarampión: mujer de 27 años que regresó de Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) reportaron el cuarto caso de sarampión en Honduras.

En el país ya se han establecido estrictos protocolos de prevención para evitar la propagación del virus. Toda persona que desee viajar a países con brotes activos debe contar con su respectiva vacuna.

El caso identificado, según se dio a conocer, es importado desde Guatemala. Se trata de una mujer de 27 años, originaria de El Progreso, Yoro, quien viajó a ese país y posteriormente reingresó a Honduras por un punto ciego fronterizo.