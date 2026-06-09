  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras reporta el cuarto caso de sarampión: mujer de 27 años que regresó de Guatemala

Una mujer de 27 años que viajó a Guatemala y regresó a Honduras es el cuarto caso de sarampión identificado en el país. Aquí los detalles

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 10:48
Honduras reporta el cuarto caso de sarampión: mujer de 27 años que regresó de Guatemala

Los casos positivos identificados en Honduras permanecen bajo vigilancia.

FotoCortesía-referencia

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) reportaron el cuarto caso de sarampión en Honduras.

En el país ya se han establecido estrictos protocolos de prevención para evitar la propagación del virus. Toda persona que desee viajar a países con brotes activos debe contar con su respectiva vacuna.

El caso identificado, según se dio a conocer, es importado desde Guatemala. Se trata de una mujer de 27 años, originaria de El Progreso, Yoro, quien viajó a ese país y posteriormente reingresó a Honduras por un punto ciego fronterizo.

Vacuna contra el sarampión también estará disponible en aeropuertos: ¿Dónde aplicarla?

La paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tos, falta de apetito, vómitos, dolor de cabeza, secreción nasal y posteriormente sarpullido en el cuerpo.

Tras las sospechas, se le realizó una evaluación clínica y epidemiológica. Al realizarle la prueba, el diagnóstico resultó positivo a sarampión.

La vacuna contra el sarampión debe aplicarse 14 días antes de viajar fuera del país

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, todos los casos positivos identificados permanecen bajo vigilancia.

También se solicitó a la población que viaje a países con brotes activos como Estados Unidos, Guatemala y Canadá que se vacune contra el sarampión. Las autoridades han habilitado puntos de vacunación en varios aeropuertos, aunque lo recomendable es que la dosis sea aplicada al menos 14 días antes de salir de viaje.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias