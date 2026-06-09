Honduras reporta el cuarto caso de sarampión: mujer de 27 años que regresó de Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) reportaron el cuarto caso de sarampión en Honduras.
En el país ya se han establecido estrictos protocolos de prevención para evitar la propagación del virus. Toda persona que desee viajar a países con brotes activos debe contar con su respectiva vacuna.
El caso identificado, según se dio a conocer, es importado desde Guatemala. Se trata de una mujer de 27 años, originaria de El Progreso, Yoro, quien viajó a ese país y posteriormente reingresó a Honduras por un punto ciego fronterizo.
La paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tos, falta de apetito, vómitos, dolor de cabeza, secreción nasal y posteriormente sarpullido en el cuerpo.
Tras las sospechas, se le realizó una evaluación clínica y epidemiológica. Al realizarle la prueba, el diagnóstico resultó positivo a sarampión.
Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, todos los casos positivos identificados permanecen bajo vigilancia.
También se solicitó a la población que viaje a países con brotes activos como Estados Unidos, Guatemala y Canadá que se vacune contra el sarampión. Las autoridades han habilitado puntos de vacunación en varios aeropuertos, aunque lo recomendable es que la dosis sea aplicada al menos 14 días antes de salir de viaje.