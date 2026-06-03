Vacuna contra el sarampión también estará disponible en aeropuertos: ¿Dónde aplicarla?

Tegucigalpa, Honduras.- Todo hondureño que viaje a países con brotes activos de sarampión deberá portar obligatoriamente la vacuna contra esta enfermedad. Esa es la nueva disposición emitida por la Secretaría de Salud (Sesal). En el caso de Honduras, según la doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ya se han confirmado dos casos importados provenientes de Guatemala. Una de las medidas para evitar la propagación de la enfermedad en Honduras es precisamente la aplicación de la vacuna en los aeropuertos del país.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) informó que, en cumplimiento de las disposiciones de la Sesal, la vacuna también estará disponible en los diferentes aeropuertos para que los hondureños que aún no cuentan con la inmunización puedan aplicársela y viajar sin restricciones. Los viajeros deben tener en cuenta que, para viajar a países como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala o cualquier otro con circulación activa del virus, deberán presentar su carné de vacunación que acredite que recibieron la dosis correspondiente, ya que este documento podrá ser solicitado en puestos migratorios y aduaneros. En el caso del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, los viajeros pueden acudir a la Terminal B para aplicarse la vacuna. De acuerdo con EHISA, la medida busca proteger la salud de los pasajeros, del personal aeroportuario y de la población en general. Además, fortalece las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir la propagación del virus. La institución solicitó a las personas que tienen vuelos programados hacia los países antes mencionados verificar con suficiente anticipación su esquema de vacunación y, en caso de contar con la inmunización, portar el comprobante oficial, ya sea en formato físico o digital. Cabe destacar que las autoridades de la Sesal recomendaron que la vacuna debe aplicarse 14 días antes de la fecha prevista a viajar para garantizar una adecuada inmunización.

¿Dónde puedo vacunarme en los aeropuertos?