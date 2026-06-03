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Vacuna contra el sarampión también estará disponible en aeropuertos: ¿Dónde aplicarla?

En varios aeropuertos de Honduras estarán disponibles puntos de vacunación contra el sarampión para las personas que no cuentan con la inmunización y desean viajar a países con brotes activos

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 14:08
Vacuna contra el sarampión también estará disponible en aeropuertos: ¿Dónde aplicarla?

La vacuna contra el sarampión estará disponible en varios aeropuertos, con el fin de evitar la propagación del virus.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Todo hondureño que viaje a países con brotes activos de sarampión deberá portar obligatoriamente la vacuna contra esta enfermedad. Esa es la nueva disposición emitida por la Secretaría de Salud (Sesal).

En el caso de Honduras, según la doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ya se han confirmado dos casos importados provenientes de Guatemala.

Una de las medidas para evitar la propagación de la enfermedad en Honduras es precisamente la aplicación de la vacuna en los aeropuertos del país.

Honduras exigirá vacuna contra el sarampión a viajeros que visiten países con brotes activos

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) informó que, en cumplimiento de las disposiciones de la Sesal, la vacuna también estará disponible en los diferentes aeropuertos para que los hondureños que aún no cuentan con la inmunización puedan aplicársela y viajar sin restricciones.

Los viajeros deben tener en cuenta que, para viajar a países como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala o cualquier otro con circulación activa del virus, deberán presentar su carné de vacunación que acredite que recibieron la dosis correspondiente, ya que este documento podrá ser solicitado en puestos migratorios y aduaneros.

En el caso del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, los viajeros pueden acudir a la Terminal B para aplicarse la vacuna.

De acuerdo con EHISA, la medida busca proteger la salud de los pasajeros, del personal aeroportuario y de la población en general. Además, fortalece las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir la propagación del virus.

La institución solicitó a las personas que tienen vuelos programados hacia los países antes mencionados verificar con suficiente anticipación su esquema de vacunación y, en caso de contar con la inmunización, portar el comprobante oficial, ya sea en formato físico o digital.

Cabe destacar que las autoridades de la Sesal recomendaron que la vacuna debe aplicarse 14 días antes de la fecha prevista a viajar para garantizar una adecuada inmunización.

La vacuna contra el sarampión debe aplicarse 14 días antes de viajar fuera del país

¿Dónde puedo vacunarme en los aeropuertos?

EHISA informó que dispone de puntos de vacunación contra el sarampión en los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán.

En el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, por donde circulan más de 2,500 viajeros al día, el puesto de vacunación está ubicado en la Terminal B, frente a las tiendas Pronto, y opera de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En caso de que la persona que viaje presente síntomas de la enfermedad, deberá ser trasladada a un centro asistencial.

Asimismo, deberá permanecer en aislamiento preventivo mientras se le realizan las pruebas de laboratorio correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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