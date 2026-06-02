Honduras exigirá vacuna contra el sarampión a viajeros que visiten países con brotes activos

Tegucigalpa, Honduras.- Todo hondureño que tenga intenciones de viajar a países con brotes activos de sarampión deberá contar con la vacuna contra esta enfermedad, según la más reciente medida anunciada por la Secretaría de Salud (Sesal). La vacuna será exigida de forma obligatoria a los hondureños que deseen viajar a Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá y cualquier otro país donde se reporten brotes activos de sarampión.

Tras la publicación de la medida en el diario oficial La Gaceta, se estableció que todo hondureño deberá presentar, previo a su salida del territorio nacional por cualquier punto de entrada o salida, su comprobante de vacunación contra esta enfermedad. Asimismo, las autoridades aclararon que toda persona que ingrese a Honduras y presente signos o síntomas compatibles con el sarampión, o sea considerada un caso sospechoso, deberá acudir de inmediato a un centro asistencial para una evaluación médica. Además, deberá permanecer en aislamiento preventivo hasta que la enfermedad sea descartada mediante pruebas de laboratorio. Desde la Sesal reconocieron que la cobertura de vacunación contra el sarampión en el país se encuentra por debajo del 95 % recomendado para garantizar la inmunidad colectiva y evitar brotes.