¿Cómo fue la "Guerra de las 100 horas" entre Honduras y El Salvador?

Durante décadas, miles de salvadoreños emigraron a Honduras sin documentación migratoria, no tenían títulos legales sobre las propiedades, situación que generó conflictos con campesinos hondureños y con las autoridades agrarias. El Banco Mundial identificó la competencia por la tierra como una de las causas del conflicto. Los programas de colonización y reforma agraria del INA atrajeron a familias hondureñas hacia zonas donde ya se habían establecido migrantes salvadoreños.