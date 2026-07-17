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"La patria los ve con orgullo y dejan un legado": Así se celebró el Día del Veterano de Guerra

Con honores, reconocimientos y palabras de gratitud, autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas conmemoraron el Día del Veterano de Guerra en el Campo de Parada Marte

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 12:14
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El presidente de la República, Nasry Asfura, participó este día en la celebración del Día del Veterano de Guerra. En lente de EL HERALDO capturó este bonito momento en que Asfura saludó a un veterano.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Uno de los momentos más emblemáticos fue la visita de los veteranos más longevos, quien es fueron saludados por el presidente Nasry Asfura.

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La ceremonia contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón.

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También estuvieron presentes miembros de la Junta de Comandantes y el general en condición de retiro Mario Raúl Hung Pacheco, coordinador de los Veteranos de Guerra.

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El evento se llevó a cabo en el Campo de Parada Marte, donde se rindió homenaje a quienes sirvieron en defensa de la patria.

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Durante el evento, autoridades civiles y militares destacaron el papel de los Veteranos de Guerra y resaltaron su legado como parte de la historia de Honduras.

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El coordinador de los Veteranos de Guerra, Mario Raúl Hung Pacheco, expresó durante su participación: "Rendir tributo al ofrendar lo más preciado que es la vida en defensa de la patria".

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"Recientemente por la mañana tuvimos la ceremonia del 57 aniversario del cese de hostilidades y tuvimos la oportunidad de presenciar el relevo generacional con la entrega de un fusil que representa la defensa de la patria con lealtad, honor y sacrificio", expresó Valerio Ardón.

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Durante su discurso, el jefe de las Fuerzas Armadas destacó la importancia de reconocer a quienes participaron en la defensa del país y señaló que su presencia representa un motivo de orgullo para la nación.

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Por su parta, el presidente Asfura dijo: "A ustedes veteranos la patria los ve con orgullo y ustedes dejan un legado que Honduras los va a recordar", destacó el mandatario.

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Asfura también reafirmó su compromiso de brindar apoyo a los veteranos y sus familias durante su administración.

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Los veteranos de guerra fueron homenajeados este 17 de julio en su día por autoridades del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, en un acto solemne de reconocimiento por su servicio y legado a la patria.

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