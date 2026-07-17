Regresa el intenso calor a Honduras: la sequía preocupa y estas son las zonas donde lloverá

De acuerdo con Copeco, este viernes continuarán predominando las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, el viento acelerado del noreste y este transportará humedad desde el mar Caribe, favoreciendo la formación de lluvias y chubascos débiles y dispersos en zonas del nororiente y norte, además de precipitaciones aisladas en el noroccidente.