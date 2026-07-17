Regresa el intenso calor a Honduras: la sequía preocupa y estas son las zonas donde lloverá

Altas temperaturas predominarán para este viernes 17 de julio, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). La situación mantiene la preocupación de las autoridades por la sequía que afecta a varios municipios del país.
De acuerdo con Copeco, este viernes continuarán predominando las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, el viento acelerado del noreste y este transportará humedad desde el mar Caribe, favoreciendo la formación de lluvias y chubascos débiles y dispersos en zonas del nororiente y norte, además de precipitaciones aisladas en el noroccidente.
La institución también advirtió sobre la presencia de concentraciones de polvo del Sahara de entre 60 y 80 microgramos por metro cúbico, fenómeno que puede contribuir a un ambiente más cálido y reducir la calidad del aire en diferentes regiones del país.
Las temperaturas más elevadas se registrarán en la zona sur. Choluteca alcanzará una máxima de 39 grados Celsius con una mínima de 28, mientras que Valle llegará hasta los 38 grados con una mínima de 27, convirtiéndose en los departamentos más calurosos de la jornada.
Otras zonas donde el calor será intenso son Cortés, Santa Bárbara, Olancho, Yoro y Comayagua, con temperaturas máximas entre los 32 y 33 grados. Asimismo, La Paz y Lempira registrarán máximas de 31 y 29 grados, respectivamente, mientras que Francisco Morazán y El Paraíso alcanzarán los 28 grados.
En el occidente del país, Ocotepeque tendrá temperaturas entre los 21 y 28 grados, mientras que Copán registrará un ambiente más fresco con una máxima de 27 grados y una mínima de 17, acompañado de condiciones mayormente soleadas.
Las lluvias tendrán mayor probabilidad en los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Cortés y Atlántida. En estas zonas se esperan precipitaciones débiles y dispersas durante el día debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.
Gracias a Dios, uno de los departamentos más afectados por las recientes lluvias e inundaciones, registrará temperaturas entre los 26 y 31 grados, con pronóstico de nuevas precipitaciones que podrían mantenerse de forma intermitente.
Por su parte, Islas de la Bahía tendrá temperaturas entre los 28 y 31 grados, mientras que Atlántida alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 23, también con posibilidad de lluvias. En Colón se esperan temperaturas entre los 27 y 30 grados con pronóstico de precipitaciones.
Las autoridades mantienen su preocupación por la persistencia de las condiciones secas en buena parte del territorio nacional, ya que la falta de lluvias continúa agravando la sequía en varios municipios.