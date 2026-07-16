Vaguada seguirá provocando fuertes lluvias este jueves: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Las condiciones lluviosas se extenderán a Islas de la Bahía, con temperaturas entre los 26 y 28 grados; La Paz, entre 20 y 26 grados; Atlántida, de 24 a 29 grados; Colón, entre 24 y 28 grados; Comayagua, de 20 a 29 grados; Copán, entre 18 y 26 grados; y Cortés, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados.