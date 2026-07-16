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Vaguada seguirá provocando fuertes lluvias este jueves: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Copeco informó que este jueves 16 de julio continuará la influencia de una vaguada en altura, la cual provocará lluvias y chubascos en gran parte del territorio nacional

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 06:44
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este jueves 16 de julio persistirá la influencia de una vaguada en altura, condición que mantendrá un ambiente inestable en buena parte del territorio hondureño.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera un cielo de medio nublado a nublado, acompañado de viento racheado, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y dispersos, además de actividad eléctrica aislada en varias zonas del país.

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Copeco indicó que los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones oriental, occidental, norte y central, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades.

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La institución señaló que en la zona sur prevalecerán condiciones secas durante la jornada, con altas temperaturas y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

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Entre los departamentos con pronóstico de lluvias figuran Lempira, con temperaturas entre los 18 y 26 grados Celsius; Ocotepeque, de 18 a 28 grados; Olancho, de 20 a 28 grados; y Santa Bárbara, con mínimas de 20 y máximas de 30 grados.

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También se esperan precipitaciones en Yoro, donde las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 grados; El Paraíso, con valores de 18 a 26 grados; Francisco Morazán, entre 18 y 24 grados; Gracias a Dios, de 26 a 28 grados; e Intibucá, con mínimas de 16 y máximas de 20 grados Celsius.

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Las condiciones lluviosas se extenderán a Islas de la Bahía, con temperaturas entre los 26 y 28 grados; La Paz, entre 20 y 26 grados; Atlántida, de 24 a 29 grados; Colón, entre 24 y 28 grados; Comayagua, de 20 a 29 grados; Copán, entre 18 y 26 grados; y Cortés, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados.

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Por otro lado, Valle y Choluteca continuarán con ambiente cálido y seco. En ambos departamentos se pronostican temperaturas máximas de 38 grados y mínimas de 26 grados Celsius, sin probabilidad de lluvias durante este jueves.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias. Gracias a Dios fue declarada en alerta amarilla y cinco municipios de Olancho en alerta verde.

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Llaman a tener precaución debido a que podrían registrarse crecidas repentinas de quebradas, calles anegadas y reducción de la visibilidad en carreteras. Asimismo, hicieron un llamado a evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Copeco.

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