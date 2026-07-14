Será convertido en taxi aéreo: así es el interior del ex avión presidencial vendido por Honduras

El Embraer Legacy 600, que durante ocho años sirvió como avión presidencial de Honduras, cuenta con un interior ejecutivo diseñado para ofrecer comodidad a sus pasajeros. Tras ser subastado por 5.1 millones de dólares, la aeronave pasará a operar como taxi aéreo para una empresa mexicana. Así luce su impecable interior.
En la cabina destacan amplios asientos de cuero color marfil, equipados con apoyabrazos y cinturones de seguridad integrados, un diseño propio de aeronaves ejecutivas destinadas a vuelos de larga duración.
Los acabados en madera pulida y de alto brillo predominan en el interior del avión, aportando una apariencia elegante y sofisticada que se mantuvo desde que la aeronave fue incorporada a la flota presidencial.
Una de las áreas más llamativas del Embraer Legacy 600 es su sección con sofá acolchado, un espacio acondicionado para que los ocupantes pudieran descansar durante los desplazamientos oficiales.
Aunque durante el gobierno de Xiomara Castro se destinaron 63.1 millones de lempiras para el mantenimiento y pintura del avión en 2025, las amenidades del interior no fueron renovadas, según confirmó el entonces viceministro de Defensa, Orlando Gardner, en la administración de Xiomara Castro.
De acuerdo con la Secretaría de Defensa, el mobiliario interior del Embraer Legacy 600 permaneció sin modificaciones, conservando los mismos acabados ejecutivos con los que operó durante los últimos años.
El diseño de la cabina combina asientos individuales de cuero con detalles en madera brillante, características que distinguen a este modelo de jet ejecutivo con capacidad para transportar hasta 20 pasajeros.
Los trabajos realizados durante la administración de Xiomara Castro se concentraron en la parte exterior de la aeronave. El avión pasó de lucir un acabado gris, utilizado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, a exhibir un llamativo color dorado.
9. El Embraer Legacy 600 fue utilizado como avión presidencial durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, aunque en esta última administración también sirvió para misiones humanitarias, como la repatriación de migrantes hondureños fallecidos en México y Estados Unidos.
La comodidad y lujo del interior contrasta con la controversia que rodeó la aeronave durante años, desde cuestionamientos sobre su adquisición hasta las dificultades administrativas que retrasaron su venta mediante subasta pública.
Las imágenes del interior muestran un ambiente propio de la aviación ejecutiva, con espacios diseñados para reuniones, descanso y desplazamientos oficiales de altos funcionarios.
El avión fue adquirido originalmente por el Estado hondureño por aproximadamente 14 millones de dólares y, tras un proceso de subasta pública, fue vendido a la empresa mexicana Thebe Ingeniería por 5.1 millones de dólares.
Durante la administración de Xiomara Castro trascendió que el mantenimiento de la aeronave incluyó únicamente trabajos de conservación y un cambio de pintura exterior, sin intervenir los acabados ni el mobiliario de la cabina.
Tras concretarse la subasta-venta, el ex avión presidencial dejó de formar parte de los bienes del Estado hondureño y comenzará una nueva etapa como aeronave para servicios de taxi aéreo, conservando el interior ejecutivo que lo caracterizó durante su operación oficial.