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Mencionado por "El Cachiro" y en "Caja chica del hermano": casos que salpicaron a Ramón Lobo Sosa

Fue acusado en el caso conocido como "Caja chica del hermano", por presunto fraude y malversación de fondos, aunque en 2019 obtuvo un sobreseimiento definitivo

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 10:40
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Aunque fue reconocido por su trayectoria empresarial, ganadera y política, Ramón Lobo Sosa también protagonizó sonados casos judiciales que lo salpicaron y vincularon a corrupción y narcotráfico. Aquí los datos de los procesos que enfrentó en su vida.

 Fotos cortesía: Redes sociales/MP.
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Ramón Lobo Sosa fue uno de los señalados en el caso "Caja chica del hermano". El caso de corrupción también involucró a Wilfredo Cerrato Durón, quien fungía como Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial durante el mandato de Lobo.
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Las investigaciones señalaban que Cerrato Durón habría librado de la cuenta de Casa Presidencial por lo menos 84 cheques, todos por 100,000 lempiras.

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El dinero fue justificado como gastos de alimentación y vestuario de la Guardia de Honor Presidencial, pero la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) afirmó que ambos desviaron el dinero en beneficio propio y los señaló de 84 delitos de fraude y 84 de malversación.
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La fiscalía también les vinculó 41 delitos a cada uno de los imputados y comenzó un extenso proceso judicial. En audiencia inicial un juez dictó arresto domiciliario para ambos.
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En julio de 2019, la Corte de Apelaciones dictó sobreseimiento definitivo. La misma Corte también declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
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Pese a ello, en 2022, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) logró la privación definitiva de dominio de bienes considerados ilícitos en el sonado caso “Caja Chica del Hermano”. Las propiedades de Ramón Lobo Sosa, ubicadas en la aldea Silín, municipio de Trujillo, Colón, con una área registral de 559.08 manzanas de tierra, tenían un valor equivalente de 13 millones 977 mil lempiras (L.13,977,000.00).
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El caso "Caja chica del hermano" salió a la luz casi al simultáneo que la acusación contra la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo (cuñada de Ramón Lobo Sosa) por similares delitos y fue denominado "Caja chica de la dama".

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En marzo de 2017, Ramón Lobo Sosa también fue mencionado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe del cartel de 'Los Cachiros', de reunirse y ayudar a miembros de su familia.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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El integrante de 'Los Cachiros' aseguró ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que “Moncho” Lobo ayudó a su hermano, Javier Rivera Maradiaga, a establecer lazos con el narcotráfico.

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También aseguró que tuvo varias reuniones con él y un primo suyo identificado como Jorge Lobo.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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El hermano del expresidente negó las acusación y dijo que se trataba de un 'ataque' contra el Partido Nacional, ya que en ese tiempo se acercaban las elecciones. Ramón "Moncho" Lobo Sosa murió este 14 de julio en La Ceiba a la edad de 99 años.
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