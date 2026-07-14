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Onda tropical golpeará con más fuerza este martes: ¿En qué zonas se esperan lluvias intensas?

El desplazamiento de una onda tropical, sumado a una vaguada en altura, provocará este martes uno de los días más lluviosos de la semana en Honduras. ¿En qué zonas?

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 06:23
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La influencia simultánea de una vaguada en altura y el paso de una onda tropical incrementarán la nubosidad durante este martes, generando lluvias y chubascos con actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

 Foto: Cortesía
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Las autoridades indicaron que los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones oriental, central, occidental y norte, donde podrían registrarse precipitaciones más persistentes y significativas a lo largo del día, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.

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Asimismo, Copeco advirtió que este martes 14 de julio y el miércoles serán los días con mayor impacto por el paso de dos ondas tropicales que afectarán el territorio nacional durante la semana, incrementando el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos en zonas vulnerables.

 Foto: EL HERALDO
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Pese a que las lluvias estarán presentes en todo el país, las autoridades mantienen en alerta verde al departamento de Gracias a Dios y a los municipios de Juticalpa, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, debido a las condiciones meteorológicas y la posibilidad de mayores afectaciones.

 Foto: EL HERALDO
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Se esperan lluvias en todos los departamnetos, aseguró Copeco. En cuanto a las temperaturas, los departamentos del sur continuarán registrando el ambiente más caluroso del país. Choluteca y Valle alcanzarán máximas de 37 grados Celsius, aunque las lluvias previstas podrían generar descensos temporales de temperatura durante las precipitaciones.

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En la zona central, Francisco Morazán tendrá temperaturas entre los 20 y 27 grados, mientras que Comayagua y La Paz registrarán máximas de 30 grados. En El Paraíso se esperan temperaturas de entre 19 y 28 grados, combinadas con lluvias y actividad eléctrica.

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Para el occidente del país, Copán y Lempira reportarán temperaturas máximas de 27 grados, Ocotepeque alcanzará los 28 e Intibucá será el departamento con el ambiente más fresco, con temperaturas entre los 16 y 22 grados Celsius.

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En la zona norte, Cortés, Atlántida y Santa Bárbara tendrán máximas cercanas a los 30 grados, mientras que Yoro registrará temperaturas de hasta 28 grados. En Islas de la Bahía se esperan máximas de 29 grados con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

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En el oriente del país, Olancho alcanzará temperaturas de hasta 30 grados, mientras que Gracias a Dios tendrá máximas de 28 y mínimas de 24 grados.

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Copeco reiteró que todos los departamentos presentan probabilidad de lluvias con actividad eléctrica, por lo que llamó a la población a evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informada por los canales oficiales-

 Foto: EL HERALDO
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