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Estos son los días libres que tendrán las escuelas y colegios en el segundo semestre del Calendario Escolar 2026

El calendario escolar todavía contempla varios días sin actividades académicas durante el segundo semestre. Conozca aquí los demás recesos

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 18:05
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El calendario educativo contempla diferentes fechas de descanso relacionadas con celebraciones nacionales y actividades cívicas.

 Foto: Secretaría de Educación
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El siguiente asueto importante del segundo semestre llegará el 15 de septiembre, fecha en la que Honduras conmemora un nuevo aniversario de su independencia.

Foto: EL HERALDO
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Ese día no habrá clases regulares en los centros educativos del país.

 Foto: EL HERALDO
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Sin embargo, los estudiantes que formen parte de bandas, cuadros de danza, palillonas y delegaciones estudiantiles deberán participar en los tradicionales desfiles patrios.

 Foto: EL HERALDO
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Asimismo, muchos alumnos también asistirán como espectadores para disfrutar de las actividades organizadas durante la celebración nacional.

 Foto: EL HERALDO
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Un día después, el 16 de septiembre, los estudiantes disfrutarán de un asueto compensatorio debido a la participación en los desfiles realizados durante la jornada anterior.

 Foto: EL HERALDO
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Además, el 17 de septiembre se celebrará el Día del Maestro Hondureño, motivo por el cual tampoco se desarrollarán actividades académicas.

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Finalmente, el descanso más largo del segundo semestre llegará pocos días después con el inicio de la Semana Morazánica.

Foto: EL HERALDO
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Este período comenzará oficialmente el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre, convirtiéndose en uno de los recesos más extensos contemplados dentro del calendario escolar hondureño.

 Foto: EL HERALDO
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