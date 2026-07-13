Estos son los días libres que tendrán las escuelas y colegios en el segundo semestre del Calendario Escolar 2026

El calendario educativo contempla diferentes fechas de descanso relacionadas con celebraciones nacionales y actividades cívicas.
El siguiente asueto importante del segundo semestre llegará el 15 de septiembre, fecha en la que Honduras conmemora un nuevo aniversario de su independencia.
Ese día no habrá clases regulares en los centros educativos del país.
Sin embargo, los estudiantes que formen parte de bandas, cuadros de danza, palillonas y delegaciones estudiantiles deberán participar en los tradicionales desfiles patrios.
Asimismo, muchos alumnos también asistirán como espectadores para disfrutar de las actividades organizadas durante la celebración nacional.
Un día después, el 16 de septiembre, los estudiantes disfrutarán de un asueto compensatorio debido a la participación en los desfiles realizados durante la jornada anterior.
Además, el 17 de septiembre se celebrará el Día del Maestro Hondureño, motivo por el cual tampoco se desarrollarán actividades académicas.
Finalmente, el descanso más largo del segundo semestre llegará pocos días después con el inicio de la Semana Morazánica.
Este período comenzará oficialmente el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre, convirtiéndose en uno de los recesos más extensos contemplados dentro del calendario escolar hondureño.